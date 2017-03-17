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  • 17.03, 18:05
    Убийц 40 человек в мечети Алеппо выдал фрагмент ракеты. Аль-Каида, армии мира, войны и вооруженные конфликты, Сирия, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Убийц 40 человек в мечети Алеппо выдал фрагмент ракеты

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    Убийц 40 человек в мечети Алеппо выдал фрагмент ракеты

    Убийц 40 человек в мечети Алеппо выдал фрагмент ракеты

      В Минобороны РФ ждут комментариев Пентагона по поводу обстрела мечети в сирийской провинции Алеппо. Об этом заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

      Правозащитники сообщили, что в результате атаки погибли больше 40 мирных жителей. Эту новость перепечатала европейская и американская пресса, причем некоторые, по словам Конашенкова, позволили себе намеки на причастность к случившемуся российской или сирийской авиации.

      Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «Далее все должно было идти по многократно описанному нами сценарию. Сначала следуют публикации фейковых „доказательств“ преступлений „сирийского режима и тех, кто их поддерживает“ организациями вроде Human Rights Watch или Bellingcat. А завершается все гневными заявлениями МИДа Великобритании или Франции с требованием немедленно расследовать эти „военные преступления“. Однако, не случилось… Вместо этого неожиданно обнаружилась фотография найденного на месте взрыва фрагмента авиационной ракеты типа воздух — земля AGM-114 Hellfire. Она не оставила никаких шансов для международной коалиции, как всегда, отделаться молчанием и поупражняться дипломатам в антироссийской риторике».

      Пока Пентагон от ответа уходит. Военное руководство США как будто и признает, что удары наносились по объектам в округе, и сообщалось о начатом расследовании, но причастность непосредственно к удару по мечети Вашингтон отрицает.

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