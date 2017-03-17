Джигурда прислал на развод с Анисиной свою близкую подругу

Красногорский суд сегодня вынес решение — расторгнуть брак артиста Никиты Джигурды и фигуристки Марины Анисиной. Отныне они разведены официально.
Приставы тщательно готовились к финалу этого громкого бракоразводного процесса. И на всякий случай — услили охрану, зная пылкий нрав теперь уже бывшего супруга спортсменки. Но меры предосторожности оказались напрасными: в суд не явились ни Джигурда, ни Анисина.
Как ни странно, вместо Джигурды на заседание явилась его подруга Антонина Саврасова-Абрамова — близкая знакомая и бывший директор Джигурды. Она призналась, что рада такому финалу и фигуристку Анисину прекрасно понимает.
Заявление на развод Анисина подала еще в конце прошлого года. В январе было принято положительное решение, но супруг соглашаться с ним отказался категорически и попросил срок на примирение — 40 дней, которые истекли сегодня.
Кстати, сегодня в Instagram Анисиной появился новый пост. Судя по его содержанию, она готова простить бывшего мужа. По словам фигуристки, «наркотики, оргии, измены Джигурды оказались стопроцентной клеветой». Так что, несмотря на финал бракоразводного процесса, кажется, в этой истории точка еще не поставлена.
Как ни странно, вместо Джигурды на заседание явилась его подруга Антонина Саврасова-Абрамова — близкая знакомая и бывший директор Джигурды. Она призналась, что рада такому финалу и фигуристку Анисину прекрасно понимает.
Заявление на развод Анисина подала еще в конце прошлого года. В январе было принято положительное решение, но супруг соглашаться с ним отказался категорически и попросил срок на примирение — 40 дней, которые истекли сегодня.
Кстати, сегодня в Instagram Анисиной появился новый пост. Судя по его содержанию, она готова простить бывшего мужа. По словам фигуристки, «наркотики, оргии, измены Джигурды оказались стопроцентной клеветой». Так что, несмотря на финал бракоразводного процесса, кажется, в этой истории точка еще не поставлена.
Комментарии