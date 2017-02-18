Марина Анисина в студии НТВ выслушала обращение Джигурды

Марина Анисина во второй части программы «Секрет на миллион» рассказала о своих отношениях с принцем Монако и о том, каким отцом был ее скандально известный муж.
Марина Анисина познакомилась с принцем Монако на одном из спортивных мероприятий.
Марина Анисина: «Мы сидели на одном приеме, он мне положил руку на ногу. Я вся сразу как бы в шоке. Он взял номер моего телефона и пригласил посмотреть ночное Монте-Карло. Мы ездили на машине, ходили на разные мероприятия».
Он был единственным ухажером, которого одобрила мать фигуристки. Хотя саму Марину смущала разница в возрасте.
Марина Анисина: «Мама мне сказала: „Что же я такую дуру вырастила? У принцев нет возраста“».
Спортсменка призналась, что у нее не было цели завоевать принца, она искала в жизни любовь, того самого человека, за которого сможет выйти замуж. В качестве княгини Монако она себя не видела. Однако ухаживания принца Анисина описала свободно и подробно, не скрывая ничего.
Марина Анисина: «В какой момент я сдалась? Ну где-то, наверное, через месяц».
С рождением детей ее жизнь значительно изменилась. Но ее муж Никита Джигурда был внимательным отцом. Анисина вспоминает, что он вставал по ночам их укладывать, если они просыпались. В семейный бюджет основную долю вносила она, но Никита, который зарабатывал меньше, тоже старался оплачивать необходимые вещи.
Марина Анисина: «Единственное, у Никиты есть такой грешок: он очень любит тратить. Когда у него есть деньги, он пригласит друзей, он за всех заплатит, он купить какую-нибудь хрень. Он всегда говорил: „Анисина, мы живем сегодня“».
Однако даже их медовый месяц прошел за счет спортсменки. Но муж обещал ей вернуть все деньги за поездку.
Проблемы в их отношениях возникали и из-за ревности. Анисина вспоминает о многочисленных поклонницах Джигурды и его бывшей жене, которая, по ее словам, пыталась вернуть Никиту.
Марина Анисина: «Яна манипулировала детьми, вела себя очень продуманно, хитро, мудро. Не то что я».
Фигуристка считает, что с отношениях с экс-супругой Никита был чересчур корректен. Во всяком случае так ей кажется, когда она сравнивает его отношение к ней самой и бывшей жене шоумена Яне.
Когда Анисина услышала, что в студии НТВ должен появиться Джигурда, она не на шутку испугалась. Марина призналась, что если согласится остаться с ним, то он ее уже не отпустит. С трудом сдерживая эмоции, она ждала появления гостя. И он вошел. Руслан Джигурда, младший брат ее супруга по отцу.
Руслан признался, что хотел бы видеть Анисину вместе с Никитой, но если она приняла решение о разводе, то для этого, очевидно, есть очень веские основания. После ухода Руслана из студии Анисиной все же пришлось увидеть своего супруга. Правда, только на записи. Она выслушала обращение эпатажного артиста.
Как Марина Анисина отреагировала на признания супруга? Как она поступила с конвертом, в котором был вопрос на миллион? И что решила ответить мужу? Подробности — в выпуске.
в прошлом выпуске программы «Секрет на миллион» знаменитая фигуристка раскрыла причины разлада в ее семье.
Марина Анисина: «Мы сидели на одном приеме, он мне положил руку на ногу. Я вся сразу как бы в шоке. Он взял номер моего телефона и пригласил посмотреть ночное Монте-Карло. Мы ездили на машине, ходили на разные мероприятия».
Он был единственным ухажером, которого одобрила мать фигуристки. Хотя саму Марину смущала разница в возрасте.
Марина Анисина: «Мама мне сказала: „Что же я такую дуру вырастила? У принцев нет возраста“».
Спортсменка призналась, что у нее не было цели завоевать принца, она искала в жизни любовь, того самого человека, за которого сможет выйти замуж. В качестве княгини Монако она себя не видела. Однако ухаживания принца Анисина описала свободно и подробно, не скрывая ничего.
Марина Анисина: «В какой момент я сдалась? Ну где-то, наверное, через месяц».
С рождением детей ее жизнь значительно изменилась. Но ее муж Никита Джигурда был внимательным отцом. Анисина вспоминает, что он вставал по ночам их укладывать, если они просыпались. В семейный бюджет основную долю вносила она, но Никита, который зарабатывал меньше, тоже старался оплачивать необходимые вещи.
Марина Анисина: «Единственное, у Никиты есть такой грешок: он очень любит тратить. Когда у него есть деньги, он пригласит друзей, он за всех заплатит, он купить какую-нибудь хрень. Он всегда говорил: „Анисина, мы живем сегодня“».
Однако даже их медовый месяц прошел за счет спортсменки. Но муж обещал ей вернуть все деньги за поездку.
Проблемы в их отношениях возникали и из-за ревности. Анисина вспоминает о многочисленных поклонницах Джигурды и его бывшей жене, которая, по ее словам, пыталась вернуть Никиту.
Марина Анисина: «Яна манипулировала детьми, вела себя очень продуманно, хитро, мудро. Не то что я».
Фигуристка считает, что с отношениях с экс-супругой Никита был чересчур корректен. Во всяком случае так ей кажется, когда она сравнивает его отношение к ней самой и бывшей жене шоумена Яне.
Когда Анисина услышала, что в студии НТВ должен появиться Джигурда, она не на шутку испугалась. Марина призналась, что если согласится остаться с ним, то он ее уже не отпустит. С трудом сдерживая эмоции, она ждала появления гостя. И он вошел. Руслан Джигурда, младший брат ее супруга по отцу.
Руслан признался, что хотел бы видеть Анисину вместе с Никитой, но если она приняла решение о разводе, то для этого, очевидно, есть очень веские основания. После ухода Руслана из студии Анисиной все же пришлось увидеть своего супруга. Правда, только на записи. Она выслушала обращение эпатажного артиста.
Как Марина Анисина отреагировала на признания супруга? Как она поступила с конвертом, в котором был вопрос на миллион? И что решила ответить мужу? Подробности — в выпуске.
в прошлом выпуске программы «Секрет на миллион» знаменитая фигуристка раскрыла причины разлада в ее семье.
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