Кот-сатана и енот-предсказатель: пушистые экстрасенсы набирают популярность

В Интернете набирают популярность объявления о продаже живых талисманов. Речь о
кошках-знахарках, магических крысах, всезнающих рыбах и различных видах пушистых и не очень оракулов. Личный предсказатель — тенденция сейчас модная, дорогая и прибыльная для мошенников.
В Ростове-на-Дону владельцы контактного зоопарка не сомневаются, что их Алиса все знает. Специализируется ясновидящая самка енота на предсказаниях результатов футбольных матчей. По крайней мере сотрудники зверинца в это свято верят. Сеанс выглядит так: в миски с лакомствами кладут названия команд, к какой потянется хвостатая ведунья, тот клуб и одержит победу. Проверить способности животного решили на примере игры «Манчестер Юнайтед» — «Ростов», которая состоялась накануне и завершилась со счетом 1:0 в пользу британцев. Алиса мигом съела бананы… из всех тарелок. Видимо, она была голодна. Хозяйка уверяет, что обычно результат более точный.
Надежда Мартыненко, Руководитель контактного зоопарка: «Приходит пара, хочет узнать, мальчик у них родится или девочка. Ставят две мисочки с розовым и голубым бантиками. От выбранного енотом цвета и зависит пол ребенка».
Юный москвич Эмиль уверен, что его крыса Альберт сбоев не дает. Школьник даже готов поделиться волшебством. Питомца вместе с его способностями хозяин оценил в 4,5 миллиона рублей.
Эмиль Шакиров: «Альберт приносит удачу. Когда я писал итоговое сочинение, мне выпала та тема, к которой я готовился. Пошептал Альберту, попросил, чтобы повезло мне».
Многие покупатели, узнав о цене, начинают сомневаться, а стоит ли вот это волшебство таких денег. Не будешь ведь носить Альберта с собой в качестве живого талисмана.
Как выяснили полицейские, Интернет пестрит сомнительными объявлениями о продаже животных со сверхспособностями. Предлагают кота-целителя за 7,5 половина миллионов. Чуть дороже обойдется кот — потомственный экстрасенс, который, если верить обещаниям, даром телепортации, телекинеза и заряжает амулеты от сглаза.
Есть владельцы, готовые заплатить тому, кто заберет их питомца, в которого якобы вселилась черная сущность.
Из объявления: «Продам или отдам кота-сатану. Надоел. Честное слово, надоел. Съел все цветы дома, даже кактусы. Загонял собаку Шарика до слез и до такой степени, что Шарик теперь не слезает со шкафа».
Александр Максимов, напротив, намеренно вселил в своего Баксика чужой дух. Житель Казани говорит, что провел обряд, после которого кот получил душу его знакомой покойной знахарки. Как выяснила корреспондент Василиса Казакова, сейчас Баксик лечит любимую девушку хозяина, которая страдает гастритом. Дарья уверена, что ей уже лучше.
Надежда Мартыненко, Руководитель контактного зоопарка: «Приходит пара, хочет узнать, мальчик у них родится или девочка. Ставят две мисочки с розовым и голубым бантиками. От выбранного енотом цвета и зависит пол ребенка».
Юный москвич Эмиль уверен, что его крыса Альберт сбоев не дает. Школьник даже готов поделиться волшебством. Питомца вместе с его способностями хозяин оценил в 4,5 миллиона рублей.
Эмиль Шакиров: «Альберт приносит удачу. Когда я писал итоговое сочинение, мне выпала та тема, к которой я готовился. Пошептал Альберту, попросил, чтобы повезло мне».
Многие покупатели, узнав о цене, начинают сомневаться, а стоит ли вот это волшебство таких денег. Не будешь ведь носить Альберта с собой в качестве живого талисмана.
Как выяснили полицейские, Интернет пестрит сомнительными объявлениями о продаже животных со сверхспособностями. Предлагают кота-целителя за 7,5 половина миллионов. Чуть дороже обойдется кот — потомственный экстрасенс, который, если верить обещаниям, даром телепортации, телекинеза и заряжает амулеты от сглаза.
Есть владельцы, готовые заплатить тому, кто заберет их питомца, в которого якобы вселилась черная сущность.
Из объявления: «Продам или отдам кота-сатану. Надоел. Честное слово, надоел. Съел все цветы дома, даже кактусы. Загонял собаку Шарика до слез и до такой степени, что Шарик теперь не слезает со шкафа».
Александр Максимов, напротив, намеренно вселил в своего Баксика чужой дух. Житель Казани говорит, что провел обряд, после которого кот получил душу его знакомой покойной знахарки. Как выяснила корреспондент Василиса Казакова, сейчас Баксик лечит любимую девушку хозяина, которая страдает гастритом. Дарья уверена, что ей уже лучше.
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