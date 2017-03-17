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  • 17.03, 02:55

Футболисты «Ростова» проиграли МЮ и завершили борьбу в Лиге Европы

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  • Фото Reuters © 2017, Jason Cairnduff
Футболисты «Ростова» проиграли МЮ и завершили борьбу в Лиге Европы

Футболисты «Ростова» проиграли МЮ и завершили борьбу в Лиге Европы

Футболисты «Ростова» проиграли МЮ и завершили борьбу в Лиге Европы
  • Фото Reuters © 2017, Jason Cairnduff

    • Российский футбольный клуб «Ростов» не смог выйти в ¼ финала Лиги Европы.

    Футболисты «Ростова» в гостевом матче 1/8 финала Лиги Европы уступили английскому «Манчестер Юнайтед» и завершили выступление в еврокубках этого сезона. Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч на 70-й минуте забил Хуан Мата.

    Первая игра 1/8 финала в Ростове-на-Дону между двумя клубами завершилась ничьей со счетом 1:1.

    Чуть раньше в этот же день футболисты «Краснодара» потерпели неудачу в ответном матче с испанским клубом «Сельта» и тоже выбыли из Лиги Европы. Матч закончился со счетом 2:0.

    Жеребьевка ¼ финала Лиги Европы состоится сегодня в швейцарском Ньоне в 15:00 по московскому времени.

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