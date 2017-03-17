#ТЫСУПЕР!
ЧП
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.03, 13:32

В Совфеде предложили «погарцевать» перед французским фрегатом в Чёрном море

комментировать

В Совфеде предложили «погарцевать» перед французским фрегатом в Чёрном море

В Совфеде предложили «погарцевать» перед французским фрегатом в Чёрном море

Член Совета Федерации Владимир Джабаров предложил свой вариант ответа на появление французского фрегата-невидимки в Чёрном море.

По мнению сенатора, России необходимо показать, что у нее тоже есть флот, и выделить корабли для сопровождения французского судна.

Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам: «Нам надо показать, что у нас есть флот, у нас есть возможности погарцевать перед ними. Наверное, надо вывести какие-то корабли, которые бы его сопровождали в нейтральных водах. То есть надо сделать то, что они делают с нашими кораблями».

При этом Джабаров подчеркнул, что к присутствию французского фрегата в Чёрном море надо «относиться спокойно», а на провокации поддаваться не стоит, передает НСН.

Ранее сообщалось, что французский ракетный фрегат La Fayette, обладающий малой радиолокационной заметностью, в четверг вечером миновал Босфор и вошел в акваторию Чёрного моря. При этом французские власти отметили, что боевой корабль направляется в болгарский порт Варна.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru