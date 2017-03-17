В Совфеде предложили «погарцевать» перед французским фрегатом в Чёрном море

Член Совета Федерации Владимир Джабаров предложил свой вариант ответа на появление французского
фрегата-невидимки в Чёрном море.
По мнению сенатора, России необходимо показать, что у нее тоже есть флот, и выделить корабли для сопровождения французского судна.
Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам: «Нам надо показать, что у нас есть флот, у нас есть возможности погарцевать перед ними. Наверное, надо вывести какие-то корабли, которые бы его сопровождали в нейтральных водах. То есть надо сделать то, что они делают с нашими кораблями».
При этом Джабаров подчеркнул, что к присутствию французского фрегата в Чёрном море надо «относиться спокойно», а на провокации поддаваться не стоит, передает НСН.
Ранее сообщалось, что французский ракетный фрегат La Fayette, обладающий малой радиолокационной заметностью, в четверг вечером миновал Босфор и вошел в акваторию Чёрного моря. При этом французские власти отметили, что боевой корабль направляется в болгарский порт Варна.
Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам: «Нам надо показать, что у нас есть флот, у нас есть возможности погарцевать перед ними. Наверное, надо вывести какие-то корабли, которые бы его сопровождали в нейтральных водах. То есть надо сделать то, что они делают с нашими кораблями».
При этом Джабаров подчеркнул, что к присутствию французского фрегата в Чёрном море надо «относиться спокойно», а на провокации поддаваться не стоит, передает НСН.
Ранее сообщалось, что французский ракетный фрегат La Fayette, обладающий малой радиолокационной заметностью, в четверг вечером миновал Босфор и вошел в акваторию Чёрного моря. При этом французские власти отметили, что боевой корабль направляется в болгарский порт Варна.
Комментарии