Пресса травит экс-советника Трампа за выступление в Москве двухлетней давности

Американские журналисты продемонстрировали, как надо перетасовывать факты, чтобы они сложились в удобную и «политически верную» картину. Пресса вновь взялась за Майкла Флинна — теперь уже бывшего советника Трампа по нацбезопасности. Два года назад он по просьбе телеканала RT выступал в Москве и получил гонорар. Для спикеров и экспертов в США и других странах это обычная практика, но репортеры объявили Флинна едва ли не «агентом Кремля».
Все, что касается России и Трампа с его командой, в Америке автоматически преподносится как сенсация. Неудивительно, что очередная новость моментально захватила первые полосы газет и телеэкраны.
Из материала телеканала CNN: «Нам сообщили, что генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн, бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности, получил больше 33 тысяч долларов от российского телеканала RT за свою речь в Москве в декабре 2015 года».
Заголовки не оставляют сомнений в том, что отставной американский генерал чуть ли не находится на содержании Кремля.
Из материала издания Salon: «Майклу Флинну заплатили 45 тысяч долларов за речь на юбилее кремлевской медиакомпании RT».
Из материала The Wall Street Journal: «Майкл Флинн работал на несколько российских компаний, ему заплатили больше 50 тысяч долларов».
В нынешней Америке, где многие даже разговор с российским послом расценивают как шаг к предательству национальных интересов, за что, кстати, Флинн лишился поста советника Дональда Трампа, новый скандал вокруг него вызвал очередной поток подозрений в адрес президента, его команды и влияния России. The Wall Street Journal вовсе пишет: «RT диктовала Флинну, что и как говорить в России».
«Сенсационные» документы — это переписка телеканала RT с бюро по организации выступлений. Никто никакой тайны из этого не делал. Выйдя в отставку, генерал Флинн, как это принято в США, предложил себя в качестве спикера. За деньги. В Америке это обычная практика. Флинн совершенно официально зарегистрировался в бюро по организации выступлений. RT также официально запросила бюро о спикере, договорились о цене и теме беседы «Внешняя политика США».
Ни Флинн, ни телеканал RT ничего не скрывали. Более того, прием по случаю 10-летнего юбилея телекомпании, на котором Флинн сидел рядом с президентом России Путиным, снимали и показывали по телевидению. А Флинн, кроме этого, еще и отвечал на вопросы в прямом эфире RT. То есть это тоже шло на весь мир.
После поездки в Россию Флинн заявил о ней в департамент военной разведки, как этого требует протокол, так как он хоть и был в отставке, но по-прежнему имел допуск к государственным секретам.
Вся эта история датирована декабрем 2015 года и до сих пор ни у кого не вызывала вопросов. Нужно было дождаться пика антироссийской истерии, чтобы постараться сделать из всего этого скандал на пустом месте.
Прайс Флойд, пресс-секретарь Майкла Флинна: «Как и многие другие официальные лица, Флинн заключил договор с бюро по выступлениям, когда ушел из правительства. И то, что вы видите, — результат этого соглашения. Он выступал с речами, находясь в отставке».
Хиллари Клинтон выступала за деньги и до того, как стала госсекретарем, и после того, как поработала в правительстве, получив как минимум 22 миллиона долларов. Часть этих денег тоже шла от иностранных компаний, но в ее списке доноров нет российских названий. И в Вашингтоне, хотя некоторые тоже задавали вопросы, скандала не получилось.
А случай с Флинном — это идеальный шторм. С одной стороны, российский телеканал RT, обвиненный в Америке в организации кампании по дезинформации во время президентских выборов. Так хочется его приглушить. Сенатор Джин Шахин накануне даже предложила ввести поправки к закону об иностранных агентах, чтобы расследовать деятельность RT.
С другой стороны, столь ненавистный Трамп и его люди, которых так хочется выгнать из Белого дома под любым предлогом. Вот и устраивают бури в стакане воды.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, в понедельник комитет по разведке нижней палаты Конгресса начинает слушания в рамках расследования влияния России на президентские выборы в Америке. Судя по информационному фону в стране, складывается впечатление, что расследование уже закончилось и вердикт давно вынесен.
Из материала телеканала CNN: «Нам сообщили, что генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн, бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности, получил больше 33 тысяч долларов от российского телеканала RT за свою речь в Москве в декабре 2015 года».
Заголовки не оставляют сомнений в том, что отставной американский генерал чуть ли не находится на содержании Кремля.
Из материала издания Salon: «Майклу Флинну заплатили 45 тысяч долларов за речь на юбилее кремлевской медиакомпании RT».
Из материала The Wall Street Journal: «Майкл Флинн работал на несколько российских компаний, ему заплатили больше 50 тысяч долларов».
В нынешней Америке, где многие даже разговор с российским послом расценивают как шаг к предательству национальных интересов, за что, кстати, Флинн лишился поста советника Дональда Трампа, новый скандал вокруг него вызвал очередной поток подозрений в адрес президента, его команды и влияния России. The Wall Street Journal вовсе пишет: «RT диктовала Флинну, что и как говорить в России».
«Сенсационные» документы — это переписка телеканала RT с бюро по организации выступлений. Никто никакой тайны из этого не делал. Выйдя в отставку, генерал Флинн, как это принято в США, предложил себя в качестве спикера. За деньги. В Америке это обычная практика. Флинн совершенно официально зарегистрировался в бюро по организации выступлений. RT также официально запросила бюро о спикере, договорились о цене и теме беседы «Внешняя политика США».
Ни Флинн, ни телеканал RT ничего не скрывали. Более того, прием по случаю 10-летнего юбилея телекомпании, на котором Флинн сидел рядом с президентом России Путиным, снимали и показывали по телевидению. А Флинн, кроме этого, еще и отвечал на вопросы в прямом эфире RT. То есть это тоже шло на весь мир.
После поездки в Россию Флинн заявил о ней в департамент военной разведки, как этого требует протокол, так как он хоть и был в отставке, но по-прежнему имел допуск к государственным секретам.
Вся эта история датирована декабрем 2015 года и до сих пор ни у кого не вызывала вопросов. Нужно было дождаться пика антироссийской истерии, чтобы постараться сделать из всего этого скандал на пустом месте.
Прайс Флойд, пресс-секретарь Майкла Флинна: «Как и многие другие официальные лица, Флинн заключил договор с бюро по выступлениям, когда ушел из правительства. И то, что вы видите, — результат этого соглашения. Он выступал с речами, находясь в отставке».
Хиллари Клинтон выступала за деньги и до того, как стала госсекретарем, и после того, как поработала в правительстве, получив как минимум 22 миллиона долларов. Часть этих денег тоже шла от иностранных компаний, но в ее списке доноров нет российских названий. И в Вашингтоне, хотя некоторые тоже задавали вопросы, скандала не получилось.
А случай с Флинном — это идеальный шторм. С одной стороны, российский телеканал RT, обвиненный в Америке в организации кампании по дезинформации во время президентских выборов. Так хочется его приглушить. Сенатор Джин Шахин накануне даже предложила ввести поправки к закону об иностранных агентах, чтобы расследовать деятельность RT.
С другой стороны, столь ненавистный Трамп и его люди, которых так хочется выгнать из Белого дома под любым предлогом. Вот и устраивают бури в стакане воды.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, в понедельник комитет по разведке нижней палаты Конгресса начинает слушания в рамках расследования влияния России на президентские выборы в Америке. Судя по информационному фону в стране, складывается впечатление, что расследование уже закончилось и вердикт давно вынесен.
Комментарии