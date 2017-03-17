СМИ: экс-советник Трампа Майкл Флинн получил от российских компаний более 50 тысяч долларов

Американские СМИ утверждают, что бывший помощник президента США по национальной безопасности генерал Майкл Флинн до назначения на эту должность сотрудничал с рядом российских компаний.
Как пишет The Wall Street Journal, теперь уже бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн до назначения на эту должность сотрудничал с тремя российскими компаниями.
Издание утверждает, что располагает документами, предоставленными комитетом по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США. В этих документах говорится, в частности, что Флинн получил от российской компании, занимающейся авиационными грузоперевозками, более 11 тысяч долларов. Журналисты утверждают, что такую же сумму ему якобы заплатила другая российская компания, занимающаяся оказанием услуг в сфере кибербезопасности.
The Wall Street Journal сообщает также, что Флинн получил более 33 тысяч долларов от российской медиакомпании RT в качестве вознаграждения за участие в конференции в Москве. Всего же Флинн якобы получил от российских компаний более 50 тысяч долларов.
В декабре 2016 телеканал RT сообщил, что Флинн никогда не получал денег за то, что появлялся в эфире.
Сообщение пресс-службы телеканала RT: «Генерал Майкл Флинн никогда не получал деньги за то, что появлялся в эфире RT. Он озвучивал свою точку зрения, как и многие другие международные эксперты, которые высказывают свои взгляды у нас на телеканале».
Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн был назначен на эту должность в январе, но спустя месяц ушел в отставку после того, как выяснилось, что он дал неполную информацию вице-президенту США и другим высокопоставленным официальным лицам по поводу своих контактов с послом РФ Сергеем Кисляком. При этом сам Флинн заявлял, что он «не пересекал границ» своих полномочий во время телефонных переговоров с российским послом.
Издание утверждает, что располагает документами, предоставленными комитетом по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США. В этих документах говорится, в частности, что Флинн получил от российской компании, занимающейся авиационными грузоперевозками, более 11 тысяч долларов. Журналисты утверждают, что такую же сумму ему якобы заплатила другая российская компания, занимающаяся оказанием услуг в сфере кибербезопасности.
The Wall Street Journal сообщает также, что Флинн получил более 33 тысяч долларов от российской медиакомпании RT в качестве вознаграждения за участие в конференции в Москве. Всего же Флинн якобы получил от российских компаний более 50 тысяч долларов.
В декабре 2016 телеканал RT сообщил, что Флинн никогда не получал денег за то, что появлялся в эфире.
Сообщение пресс-службы телеканала RT: «Генерал Майкл Флинн никогда не получал деньги за то, что появлялся в эфире RT. Он озвучивал свою точку зрения, как и многие другие международные эксперты, которые высказывают свои взгляды у нас на телеканале».
Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн был назначен на эту должность в январе, но спустя месяц ушел в отставку после того, как выяснилось, что он дал неполную информацию вице-президенту США и другим высокопоставленным официальным лицам по поводу своих контактов с послом РФ Сергеем Кисляком. При этом сам Флинн заявлял, что он «не пересекал границ» своих полномочий во время телефонных переговоров с российским послом.
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