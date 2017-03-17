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  • 17.03, 10:29

В центре Москвы ограничили движение в связи с подготовкой к параду Победы

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В центре Москвы ограничили движение в связи с подготовкой к параду Победы

В центре Москвы ограничили движение в связи с подготовкой к параду Победы

Участок проезда Девичьего Поля закрыт для движения. Ограничения ввели в связи с подготовкой к параду Победы.

Как сообщается на официальном портале мэра столицы, с 7:00 до 9:30 закрыто движение для автомобилистов на 270-метровом отрезке проезда Девичьего поля, от улицы Плющихи до Новоконюшенного переулка. Там расположена Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ.

Автомобилистам рекомендуют заранее продумывать маршруты. Существует несколько путей объезда: через Большую Пироговскую улицу, улицу Бурденко, а те, кто едет по внутренней стороне Третьего транспортного кольца, могут воспользоваться съездом на Новодевичью набережную. Сообщается, что движение по проезду Девичьего поля также перекроют в понедельник, 20 марта.

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