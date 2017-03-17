«Ложь за огромные бюджеты»: в Минобороны раскритиковали международные доклады о ситуации в САР

В Минобороны РФ заявили, что доклады о ситуации в Сирии международных организаций вредят их авторитету, и что средства, потраченные на легализацию собственной лжи страны Запада могли бы направить на реальную помощь жителям Сирии.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор: «Однотипные доклады о ситуации в Сирии, построенные на почерпнутых из соцсетей „свидетельствах“ местных „активистов“, скорее вредят репутации и авторитетных СМИ, чем помогают решению гуманитарных проблем в Сирии. В их публикации слишком явно прослеживается желание западных пропагандистов поскорее легитимировать мусорную гору собственных фейков и откровенной лжи, на которую в последний год были затрачены колоссальные бюджеты».
Представитель Минобороны подчеркнул, что жители Сирии ни разу в глаза не видели ни единого представителя тех западных организаций, которые якобы работают в САР и пишут столь подробные отчеты.
Игорь Конашенков: «При этом сами сирийцы, как показывает опыт работы российского Центра примирения враждующих сторон, даже не представляют того сонма западных организаций, которые все эти годы, оказывается, методично ведут статистику, с точностью до третьего знака после запятой, всех разрушенных зданий и каждого пострадавшего».
Представитель Минобороны подчеркнул, что те немалые деньги, которые были затрачены на подготовку многочисленных фолиантов, лучше было бы направить на оказание реальной помощи тем, кому эти доклады якобы посвящены, цитирует ТАСС.
Игорь Конашенков: «Что касается практической ценности публикуемых на Западе докладов, — они не смогут заменить сирийцам хлеб, медикаменты и крышу над головой. Если бы CNN, BBC и другие крупнейшие западные телекомпании вместо своих сюжетов о якобы „ужасах“ в Алеппо ставили рекламу и прибыль от нее направляли на помощь жителям, там цвел бы сейчас город-сад».
Представитель Минобороны подчеркнул, что жители Сирии ни разу в глаза не видели ни единого представителя тех западных организаций, которые якобы работают в САР и пишут столь подробные отчеты.
Игорь Конашенков: «При этом сами сирийцы, как показывает опыт работы российского Центра примирения враждующих сторон, даже не представляют того сонма западных организаций, которые все эти годы, оказывается, методично ведут статистику, с точностью до третьего знака после запятой, всех разрушенных зданий и каждого пострадавшего».
Представитель Минобороны подчеркнул, что те немалые деньги, которые были затрачены на подготовку многочисленных фолиантов, лучше было бы направить на оказание реальной помощи тем, кому эти доклады якобы посвящены, цитирует ТАСС.
Игорь Конашенков: «Что касается практической ценности публикуемых на Западе докладов, — они не смогут заменить сирийцам хлеб, медикаменты и крышу над головой. Если бы CNN, BBC и другие крупнейшие западные телекомпании вместо своих сюжетов о якобы „ужасах“ в Алеппо ставили рекламу и прибыль от нее направляли на помощь жителям, там цвел бы сейчас город-сад».
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