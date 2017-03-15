В пригороде Дамаска сироты, вдовы и беженцы получили еду и лекарства

Более тысячи пакетов с продуктами и медицинскими препаратами доставили российские военные в пригород Дамаска.

Рис, муку, сахар, консервы раздали сиротам, вдовам и беженцам. Также для жителей нескольких поселков развернули мобильный медпункт. Сразу после открытия врачи оказали помощь нуждающимся и раздали лекарства.



Рядом с пунктами выдачи продовольствия местные жители устроили стихийные митинги. Они принесли плакаты со словами благодарности и портреты президента САР Башара Асада.



Наряду с Россией сирийцам помогают другие страны. 500 тонн продуктов доставили из Казахстана. Кроме Дамаска, гуманитарную помощь получили в Латакии, где живут больше 10 тысяч человек.