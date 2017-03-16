Футболисты «Краснодара» потерпели неудачу в ответном матче с испанским клубом «Сельта» и выбыли из Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу испанской команды. У победителей отличились Уго Мальо (52-я минута) и Яго Аспас (80). На 86-й минуте полузащитник хозяев Шарль Каборе получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Первый матч, состоявшийся 10 марта в Испании, также завершился проигрышем «Краснодара» со счетом 2:1.
Соперник испанского клуба по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки, которая в пятницу состоится в Ньоне, напоминает ТАСС.
Первый матч, состоявшийся 10 марта в Испании, также завершился проигрышем «Краснодара» со счетом 2:1.
Соперник испанского клуба по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки, которая в пятницу состоится в Ньоне, напоминает ТАСС.
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