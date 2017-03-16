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  • 16.03, 23:53

«Краснодар» проиграл «Сельте» и не смог выйти в ¼ финала Лиги Европы

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  • Фото РИА Новости, Нина Зотина
«Краснодар» проиграл «Сельте» и не смог выйти в ¼ финала Лиги Европы

«Краснодар» проиграл «Сельте» и не смог выйти в ¼ финала Лиги Европы

«Краснодар» проиграл «Сельте» и не смог выйти в ¼ финала Лиги Европы
  • Фото РИА Новости, Нина Зотина

    • Футболисты «Краснодара» потерпели неудачу в ответном матче с испанским клубом «Сельта» и выбыли из Лиги Европы.

    Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 2:0 в пользу испанской команды. У победителей отличились Уго Мальо (52-я минута) и Яго Аспас (80). На 86-й минуте полузащитник хозяев Шарль Каборе получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

    Первый матч, состоявшийся 10 марта в Испании, также завершился проигрышем «Краснодара» со счетом 2:1.

    Соперник испанского клуба по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки, которая в пятницу состоится в Ньоне, напоминает ТАСС.

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