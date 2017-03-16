Рощинские коммунальщики активно хлорируют воду после обнаружения ротавируса

В поселке Рощино, где произошла вспышка острой кишечной инфекции, сняли режим чрезвычайного положения.
Новых случаев заболевания в населенном пункте Ленинградской области не зафиксировано. Однако представители Роспотребнадзора по-прежнему рекомендуют использовать кипяченую или бутилированную воду. На местном водопроводе продолжается дополнительная дезинфекция.
Напомним: жители поселка предположили, что в трубы каким-то образом попали канализационные стоки. Официального подтверждения этой версии до сих пор нет. В настоящее время ведется санитарно-эпидемиологическое расследование.
Из сообщения Управления Роспотребнадзора по Ленобласти: «В соответствии с предписанием МУП „Водоканал Рощино“ совместно с администрацией МО „Рощинское городское поселение“ все артезианские скважины оборудованы стационарными установками по дезинфекции воды. С 15.03.17 осуществляется постоянное обеззараживание питьевой воды централизованной системы водоснабжения поселка Рощино. Для оценки качества дезинфекции управлением организован мониторинг с забором проб воды из разводящей сети и источников водоснабжения».
Напомним: жители поселка предположили, что в трубы каким-то образом попали канализационные стоки. Официального подтверждения этой версии до сих пор нет. В настоящее время ведется санитарно-эпидемиологическое расследование.
Из сообщения Управления Роспотребнадзора по Ленобласти: «В соответствии с предписанием МУП „Водоканал Рощино“ совместно с администрацией МО „Рощинское городское поселение“ все артезианские скважины оборудованы стационарными установками по дезинфекции воды. С 15.03.17 осуществляется постоянное обеззараживание питьевой воды централизованной системы водоснабжения поселка Рощино. Для оценки качества дезинфекции управлением организован мониторинг с забором проб воды из разводящей сети и источников водоснабжения».
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