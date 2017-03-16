Выборы в Нидерландах продемонстрировали ожесточение Европы

В Нидерландах сегодня подводят итоги парламентских выборов, которые фактически стали проверкой настроений в Европе.
По результатам голосования лидирует правящая партия премьер-министра Марка Рютте. Его соперник Герт Вилдерс, которого называют местным Дональдом Трампом, не получил большинства, хотя присутствие его партии в парламенте все же будет значительным. Вилдерс отличается крайне жесткой риторикой в адрес мусульман и мигрантов вообще. И на выборы в Нидерландах смотрели, как на репетицию голосования в таких крупнейших странах, как Франция и Германия. А там выборы уже не за горами. Корреспондент НТВ Лиза Герсон передает из Гааги.
Результаты экзитполов могут быть еще немного скорректированы, потому что не все избиратели на выходе готовы были честно признаться, что голосовали за Герта Вилдерса. Партия этого «голландского Дональда Трампа» не имеет ни офиса, ни отделений, есть лишь его сторонники. Они не стремятся открыто заявлять о своей поддержке «Партии свободы», чтобы не жить так, как Вилдерс. Он — самый охраняемый политик Нидерландов, его всюду сопровождают голландские спецслужбы, он спит в бункере и встречается со своей женой раз в неделю, чтобы не подвергать ее опасности. Такова расплата за обещания запретить Коран и мечети в Голландии. Кто-то за эти высказывания готов его открыто ненавидеть, кто-то — тайно поддержать. Все-таки его партия увеличила свое присутствие в парламенте и может стать второй.
Герт Вилдерс: «Я полон боевого пыла, мы — среди победителей этих выборов. Конечно, лучше было бы, если бы моя партия стала первой, и жаль, что этого не случилось. Но мы немного подождем и добьемся цели».
Результат этих выборов — резкий крен вправо умеренно-центристской партии премьера Марка Рютте. После того как в декабре социологи предсказали ему поражение, а Вилдерсу победу, Рютте в некоторой степени мимикрировал под своего противника. Он стал жестче. Прямо перед выборами Рютте выгнал из страны представителей турецкого президента Эрдогана. В погоне за популярностью он нарушил общепринятые нормы. Раз голландцы поддерживают Вилдерса, значит они не любит мусульман. Что ж, тогда Рютте тогда их тоже не любит. И он развернул самолет турецкого министра иностранных дел. После такого шага его триумф и поздравления европейских лидеров довольны спорны: Рютте победил, но это уже не совсем Рютте. Он сам свернул вправо, чтобы сохранить власть. Либо просто обманул своих избирателей. Подробнее — в репортаже НТВ.
Результаты экзитполов могут быть еще немного скорректированы, потому что не все избиратели на выходе готовы были честно признаться, что голосовали за Герта Вилдерса. Партия этого «голландского Дональда Трампа» не имеет ни офиса, ни отделений, есть лишь его сторонники. Они не стремятся открыто заявлять о своей поддержке «Партии свободы», чтобы не жить так, как Вилдерс. Он — самый охраняемый политик Нидерландов, его всюду сопровождают голландские спецслужбы, он спит в бункере и встречается со своей женой раз в неделю, чтобы не подвергать ее опасности. Такова расплата за обещания запретить Коран и мечети в Голландии. Кто-то за эти высказывания готов его открыто ненавидеть, кто-то — тайно поддержать. Все-таки его партия увеличила свое присутствие в парламенте и может стать второй.
Герт Вилдерс: «Я полон боевого пыла, мы — среди победителей этих выборов. Конечно, лучше было бы, если бы моя партия стала первой, и жаль, что этого не случилось. Но мы немного подождем и добьемся цели».
Результат этих выборов — резкий крен вправо умеренно-центристской партии премьера Марка Рютте. После того как в декабре социологи предсказали ему поражение, а Вилдерсу победу, Рютте в некоторой степени мимикрировал под своего противника. Он стал жестче. Прямо перед выборами Рютте выгнал из страны представителей турецкого президента Эрдогана. В погоне за популярностью он нарушил общепринятые нормы. Раз голландцы поддерживают Вилдерса, значит они не любит мусульман. Что ж, тогда Рютте тогда их тоже не любит. И он развернул самолет турецкого министра иностранных дел. После такого шага его триумф и поздравления европейских лидеров довольны спорны: Рютте победил, но это уже не совсем Рютте. Он сам свернул вправо, чтобы сохранить власть. Либо просто обманул своих избирателей. Подробнее — в репортаже НТВ.
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