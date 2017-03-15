Турция пригрозила Евросоюзу отменить соглашение по мигрантам

Министр Турции по делам ЕС Омер Челик призвал пересмотреть миграционное соглашение с Евросоюзом.
По словам турецкого министра, Анкара выполнила свою часть соглашения. Однако Евросоюз своих слов не сдержал. Так, по словам Челика, уже ясно, что Брюссель не собирается занимать объективную и честную позицию по упрощению визового режима для граждан Турции.
В связи с этим Челик заявил, что в Анкаре больше не видят причин придерживаться миграционного соглашения с Евросоюзом, передает РИА Новости.
Напомним, соглашение по мигрантам Турция и ЕС разработали в марте 2016 года. Анкара согласилась принимать нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории. При этом предусматривался прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу «один за одного». Кроме того, Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС снять визовые ограничения для граждан Турции.
его страна выйдет из миграционного соглашения, если Евросоюз не предоставит турецким гражданам безвизовый режим. А на минувшей неделе о возможности отмены соглашения заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Новый конфликт между странами ЕС и Турцией разгорелся из-за того, что некоторые Нидерланды отказались пускать к себе турецких министров и не позволили им вести агитацию среди представителей турецкой диаспоры. В ответ Эрдоган сравнил Голландию с фашистской Германией. Кроме того, Анкара ввела дипломатические санкции против Амстердама.
В связи с этим Челик заявил, что в Анкаре больше не видят причин придерживаться миграционного соглашения с Евросоюзом, передает РИА Новости.
Напомним, соглашение по мигрантам Турция и ЕС разработали в марте 2016 года. Анкара согласилась принимать нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории. При этом предусматривался прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу «один за одного». Кроме того, Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС снять визовые ограничения для граждан Турции.
его страна выйдет из миграционного соглашения, если Евросоюз не предоставит турецким гражданам безвизовый режим. А на минувшей неделе о возможности отмены соглашения заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Новый конфликт между странами ЕС и Турцией разгорелся из-за того, что некоторые Нидерланды отказались пускать к себе турецких министров и не позволили им вести агитацию среди представителей турецкой диаспоры. В ответ Эрдоган сравнил Голландию с фашистской Германией. Кроме того, Анкара ввела дипломатические санкции против Амстердама.
Комментарии