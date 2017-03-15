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  • 15.03, 13:00

Турция пригрозила Евросоюзу отменить соглашение по мигрантам

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Турция пригрозила Евросоюзу отменить соглашение по мигрантам

Турция пригрозила Евросоюзу отменить соглашение по мигрантам

Министр Турции по делам ЕС Омер Челик призвал пересмотреть миграционное соглашение с Евросоюзом.

По словам турецкого министра, Анкара выполнила свою часть соглашения. Однако Евросоюз своих слов не сдержал. Так, по словам Челика, уже ясно, что Брюссель не собирается занимать объективную и честную позицию по упрощению визового режима для граждан Турции.

В связи с этим Челик заявил, что в Анкаре больше не видят причин придерживаться миграционного соглашения с Евросоюзом, передает РИА Новости.

Напомним, соглашение по мигрантам Турция и ЕС разработали в марте 2016 года. Анкара согласилась принимать нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории. При этом предусматривался прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу «один за одного». Кроме того, Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС снять визовые ограничения для граждан Турции.

Отметим, что позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что его страна выйдет из миграционного соглашения, если Евросоюз не предоставит турецким гражданам безвизовый режим. А на минувшей неделе о возможности отмены соглашения заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Новый конфликт между странами ЕС и Турцией разгорелся из-за того, что некоторые Нидерланды отказались пускать к себе турецких министров и не позволили им вести агитацию среди представителей турецкой диаспоры. В ответ Эрдоган сравнил Голландию с фашистской Германией. Кроме того, Анкара ввела дипломатические санкции против Амстердама.

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