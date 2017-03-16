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  • 16.03, 19:20
Арестован водитель внедорожника, намеренно сбивший мальчика. Ленинградская область, автомобили, дети и подростки, насилие над детьми. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Арестован водитель внедорожника, намеренно сбивший мальчика

3 комментария
  • Фото РИА Новости, Анатолий Медведь
Арестован водитель внедорожника, намеренно сбивший мальчика

Арестован водитель внедорожника, намеренно сбивший мальчика

Арестован водитель внедорожника, намеренно сбивший мальчика
  • Фото РИА Новости, Анатолий Медведь

    • Обвиняемого в хулиганстве и намеренном лишении свободы ребенка Владимира Бельского заключили под стражу.

    Приозерский городской суд Ленинградской области санкционировал арест водителя, который наехал на ребенка, чтобы «проучить» его за стрельбу по машинам из игрушечного автомата.

    Светлана Красикова, пресс-секретарь Приозерского городского суда: «Суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал Бельского на два месяца».

    Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил привлечь к уголовной ответственности 54-летнего водителя. Сегодня Бельскому было предъявлено обвинение в хулиганстве и незаконном лишении свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего. И через несколько часов водителя взяли под стражу на срок два месяца.

    Напомним, что инцидент с ребенком в Приозерске Ленинградской области произошел 9 марта. Дети играли вблизи проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Один из водителей, рассерженный поведением ребят, специально направил свой автомобиль на одного из детей и сбил его. Выйдя из машины, мужчина поставил мальчика на колени, чтобы провести с ним «воспитательную беседу».

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