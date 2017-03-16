Арестован водитель внедорожника, намеренно сбивший мальчика

Обвиняемого в хулиганстве и намеренном лишении свободы ребенка Владимира Бельского заключили под стражу.
Приозерский городской суд Ленинградской области санкционировал арест водителя, который наехал на ребенка, чтобы «проучить» его за стрельбу по машинам из игрушечного автомата.
Светлана Красикова, пресс-секретарь Приозерского городского суда: «Суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал Бельского на два месяца».
произошел 9 марта. Дети играли вблизи проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Один из водителей, рассерженный поведением ребят, специально направил свой автомобиль на одного из детей и сбил его. Выйдя из машины, мужчина поставил мальчика на колени, чтобы провести с ним «воспитательную беседу».
Светлана Красикова, пресс-секретарь Приозерского городского суда: «Суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал Бельского на два месяца».
произошел 9 марта. Дети играли вблизи проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Один из водителей, рассерженный поведением ребят, специально направил свой автомобиль на одного из детей и сбил его. Выйдя из машины, мужчина поставил мальчика на колени, чтобы провести с ним «воспитательную беседу».
Комментарии