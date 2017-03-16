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  • 16.03, 17:49
Стрельба во французском Грасе: ранены не меньше 8 человек. стрельба, Франция, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Стрельба во французском Грасе: ранены не меньше 8 человек

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Стрельба во французском Грасе: ранены не меньше 8 человек

Стрельба во французском Грасе: ранены не меньше 8 человек

Стрельба во французском Грасе: ранены не меньше 8 человек
  • Фото Associated Press © 2017

    • Согласно последним данным, не меньше восемь человек были ранены в результате стрельбы в лицее города Грас на юго-востоке Франции.

    Огонь открыл 17-летний учащийся, вооруженный двумя пистолетами, охотничьим ружьем и двумя учебными гранатами. Его целью был директор учебного заведения. В школе в это время находились около тысячи учеников.

    Нападавший задержан, полиция ищет его возможного пособника. В целях обеспечения безопасности учебные заведения города закрыли двери, не выпуская никого наружу.

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