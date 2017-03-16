Стрельба во французском Грасе: ранены не меньше 8 человек

Согласно последним данным, не меньше восемь человек были ранены в результате стрельбы в лицее города Грас на
юго-востоке Франции.
Огонь открыл 17-летний учащийся, вооруженный двумя пистолетами, охотничьим ружьем и двумя учебными гранатами. Его целью был директор учебного заведения. В школе в это время находились около тысячи учеников.
Нападавший задержан, полиция ищет его возможного пособника. В целях обеспечения безопасности учебные заведения города закрыли двери, не выпуская никого наружу.
Нападавший задержан, полиция ищет его возможного пособника. В целях обеспечения безопасности учебные заведения города закрыли двери, не выпуская никого наружу.
Комментарии