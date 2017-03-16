#ТЫСУПЕР!
Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.03, 16:18

Стрельбу во французской школе устроил вооруженный до зубов ученик

комментировать

Стрельбу во французской школе устроил вооруженный до зубов ученик

Стрельбу во французской школе устроил вооруженный до зубов ученик

В мэрии подтвердили: стрельба произошла после ссоры двух учеников. Инцидент не является терактом.

Стрельба в школе во французском городе Грас, в результате которой ранения получили несколько человек, произошла из-за ссоры двух учеников, передает Reuters со ссылкой на представителя в мэрии города.

Полиция уже задержала ученика лицея Токвиль. При себе у него была винтовка, два пистолета и две гранаты.

По другим данным, школьник пытался застрелить директора лицея, но только ранил мужчину. Также в результате стрельбы пострадал еще один человек.

Правоохранительные органы призвали местных жителей без необходимости не выходить на улицы города. Все учебные заведения в городе закрыты.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru