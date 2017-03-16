Стрельбу во французской школе устроил вооруженный до зубов ученик

В мэрии подтвердили: стрельба произошла после ссоры двух учеников. Инцидент не является терактом.
Стрельба в школе во французском городе Грас, в результате которой ранения получили несколько человек, произошла из-за ссоры двух учеников, передает Reuters со ссылкой на представителя в мэрии города.
Полиция уже задержала ученика лицея Токвиль. При себе у него была винтовка, два пистолета и две гранаты.
По другим данным, школьник пытался застрелить директора лицея, но только ранил мужчину. Также в результате стрельбы пострадал еще один человек.
Правоохранительные органы призвали местных жителей без необходимости не выходить на улицы города. Все учебные заведения в городе закрыты.
Полиция уже задержала ученика лицея Токвиль. При себе у него была винтовка, два пистолета и две гранаты.
По другим данным, школьник пытался застрелить директора лицея, но только ранил мужчину. Также в результате стрельбы пострадал еще один человек.
Правоохранительные органы призвали местных жителей без необходимости не выходить на улицы города. Все учебные заведения в городе закрыты.
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