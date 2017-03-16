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  • 16.03, 17:50

Советник Путина призвал упростить получение украинцами гражданства РФ

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Советник Путина призвал упростить получение украинцами гражданства РФ

Советник Путина призвал упростить получение украинцами гражданства РФ

Советник президента Сергей Глазьев призвал упростить процедуру принятия жителей Украины в гражданство РФ.

По мнению советника Путина, сегодня необходимо упростить получение российского гражданства не только для жителей Донбасса, но и для украинцев.

Глазьев подчеркнул, что сделать это необходимо из «гуманитарных соображений». Ведь, по словам советника президента, сегодня «сотни тысяч человек находятся под гнетом новоявленных гестаповцев» из украинских спецслужб, передает ТАСС.

Сергей Глазьев, советник президента РФ: «Фактически на Украине происходит геноцид русского населения, и я считаю, что мы должны создать все необходимые условия для того, чтобы любой человек, приехавший с Украины, мог автоматически получить здесь не только политическое убежище, но и возможность нормально работать со всеми правами».

Отметим, что недавно комитет Госдумы по делам национальностей поддержал законопроект, упрощающий получение российского гражданства для носителей русского языка. Претендовать на российский паспорт смогут те, кто родился на территории бывшей Российской империи или СССР, а также те, «кто имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся в России».

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