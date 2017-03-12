В Госдуме предложили давать российское гражданство по «праву почвы»

В России может быть введен новый принцип получения гражданства, основанный на «праве почвы».
Как сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета по делам национальностей Госдумы Руслан Бальбек, это предусматривает законопроект, предложенный Константином Затулиным и Натальей Поклонской. Комитет по делам национальностей уже дал свое положительное заключение.
Руслан Бальбек: «В случае принятия данного закона получить гражданство Российской Федерации можно будет не только по принципу крови, родства, но и по принципу почвы. Основным критерием будет являться знание русского языка, а также берется за основу связь с территориями Советского Союза и Российской империи».
Таким образом, по его словам, право на упрощенную процедуру приобретения российского гражданства получат носители русского языка — выходцы или их родственники из стран постсоветского пространства, некогда входивших в состав СССР или Российской империи.
«Право почвы» — юридический термин, закрепляющий право получения гражданства того или иного государства за лицами, родившимися на территории этого государства независимо от их расовой, национальной или языковой принадлежности.
Руслан Бальбек: «В случае принятия данного закона получить гражданство Российской Федерации можно будет не только по принципу крови, родства, но и по принципу почвы. Основным критерием будет являться знание русского языка, а также берется за основу связь с территориями Советского Союза и Российской империи».
Таким образом, по его словам, право на упрощенную процедуру приобретения российского гражданства получат носители русского языка — выходцы или их родственники из стран постсоветского пространства, некогда входивших в состав СССР или Российской империи.
«Право почвы» — юридический термин, закрепляющий право получения гражданства того или иного государства за лицами, родившимися на территории этого государства независимо от их расовой, национальной или языковой принадлежности.
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