#ТЫСУПЕР!
Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.03, 17:50
На турнире Яны Батыршиной участница шоу «Ты супер!» предстала в новом образе. дети и подростки, знаменитости, космос, музыка и музыканты, НТВ, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На турнире Яны Батыршиной участница шоу «Ты супер!» предстала в новом образе

комментировать
На турнире Яны Батыршиной участница шоу «Ты супер!» предстала в новом образе

На турнире Яны Батыршиной участница шоу «Ты супер!» предстала в новом образе

На турнире Яны Батыршиной участница шоу «Ты супер!» предстала в новом образе

    Участники проекта «Ты супер!» во время выступлений демонстрируют свои вокальные, артистические и даже спортивные таланты. Иногда один выход на сцену может круто изменить жизнь. Маленькая Соня во время отборочного тура показа акробатический трюк и сразу получила приглашение принять участие в самом настоящем турнире по художественной гимнастике.

    Как только члены жюри не называли Софью Аллахвердиеву: не девочка, а пушинка, волшебная принцесса из сказки. Своим шпагатом маленькая конкурсантка поразила не только зрителей, но и прославленную гимнастку Яну Батыршину, которая пришла поддержать юную артистку и пригласила девочку на свой турнир.

    Софья Аллахвердиева, участница проекта «Ты супер!»: «Я переживаю, у меня все трясется перед выступлением, могу иногда заплакать».

    Конечно, тут важны поддержка и совет. Как выложится на все сто и забыть о волнении?

    Яна Батыршина, многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике: «Улыбайся, хорошо? Даже если запутаешься, улыбка — твое спасение».

    Во время выступления Софья уверенно выполняла сложнейшие элементы, делала все, как учили — с улыбкой, налегке. Кажется, девочка вновь покорила всех вокруг. Победить Соне не удалось. Жюри по достоинству оценило ее выступление, но разве этого достаточно, чтобы сдержать слезы?

    Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике: «Удачи! Главное — трудись. Трудолюбие — самый главный путь к успеху».

    Яна Батыршина: «Ты знаешь, это круто это очень. Умница, я тобой очень горжусь!»

    После соревнований состоялись показательные выступления, во время которых Софья предстала перед публикой совсем в другом образе.

    Софья Аллахвердиева: «Это было круто! Мечты просто сбываются!»

    Главный урок Соня теперь точно усвоила. Без поражений побед не бывает, именно так становятся чемпионами, а значит ей это тоже по плечу.

    Новый выпуск шоу «Ты супер!» смотрите на НТВ 18 марта в 20:00. Следить за новостями проекта и голосовать за понравившихся юных артистов можно с помощью приложения «Ты супер!» для Android или iOS. Все видео проекта можно посмотреть на странице «Ты супер!» и на YouTube. Молодым зрителям шоу, которые тоже хотят почувствовать себя исполнителями, предлагается принять участие в караоке-акции «Ты супер!».

    Новости по теме

    «Ты супер!»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru