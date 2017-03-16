На турнире Яны Батыршиной участница шоу «Ты супер!» предстала в новом образе

Участники проекта «Ты супер!» во время выступлений демонстрируют свои вокальные, артистические и даже спортивные таланты. Иногда один выход на сцену может круто изменить жизнь. Маленькая Соня во время отборочного тура показа акробатический трюк и сразу получила приглашение принять участие в самом настоящем турнире по художественной гимнастике.
Как только члены жюри не называли Софью Аллахвердиеву: не девочка, а пушинка, волшебная принцесса из сказки. Своим шпагатом маленькая конкурсантка поразила не только зрителей, но и прославленную гимнастку Яну Батыршину, которая пришла поддержать юную артистку и пригласила девочку на свой турнир.
Софья Аллахвердиева, участница проекта «Ты супер!»: «Я переживаю, у меня все трясется перед выступлением, могу иногда заплакать».
Конечно, тут важны поддержка и совет. Как выложится на все сто и забыть о волнении?
Яна Батыршина, многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике: «Улыбайся, хорошо? Даже если запутаешься, улыбка — твое спасение».
Во время выступления Софья уверенно выполняла сложнейшие элементы, делала все, как учили — с улыбкой, налегке. Кажется, девочка вновь покорила всех вокруг. Победить Соне не удалось. Жюри по достоинству оценило ее выступление, но разве этого достаточно, чтобы сдержать слезы?
Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике: «Удачи! Главное — трудись. Трудолюбие — самый главный путь к успеху».
Яна Батыршина: «Ты знаешь, это круто это очень. Умница, я тобой очень горжусь!»
После соревнований состоялись показательные выступления, во время которых Софья предстала перед публикой совсем в другом образе.
Софья Аллахвердиева: «Это было круто! Мечты просто сбываются!»
Главный урок Соня теперь точно усвоила. Без поражений побед не бывает, именно так становятся чемпионами, а значит ей это тоже по плечу.
Android или iOS. Все видео проекта можно посмотреть на странице «Ты супер!» и на YouTube. Молодым зрителям шоу, которые тоже хотят почувствовать себя исполнителями, предлагается принять участие в караоке-акции «Ты супер!».
Софья Аллахвердиева, участница проекта «Ты супер!»: «Я переживаю, у меня все трясется перед выступлением, могу иногда заплакать».
Конечно, тут важны поддержка и совет. Как выложится на все сто и забыть о волнении?
Яна Батыршина, многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике: «Улыбайся, хорошо? Даже если запутаешься, улыбка — твое спасение».
Во время выступления Софья уверенно выполняла сложнейшие элементы, делала все, как учили — с улыбкой, налегке. Кажется, девочка вновь покорила всех вокруг. Победить Соне не удалось. Жюри по достоинству оценило ее выступление, но разве этого достаточно, чтобы сдержать слезы?
Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике: «Удачи! Главное — трудись. Трудолюбие — самый главный путь к успеху».
Яна Батыршина: «Ты знаешь, это круто это очень. Умница, я тобой очень горжусь!»
После соревнований состоялись показательные выступления, во время которых Софья предстала перед публикой совсем в другом образе.
Софья Аллахвердиева: «Это было круто! Мечты просто сбываются!»
Главный урок Соня теперь точно усвоила. Без поражений побед не бывает, именно так становятся чемпионами, а значит ей это тоже по плечу.
Android или iOS. Все видео проекта можно посмотреть на странице «Ты супер!» и на YouTube. Молодым зрителям шоу, которые тоже хотят почувствовать себя исполнителями, предлагается принять участие в караоке-акции «Ты супер!».
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