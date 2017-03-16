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  • 16.03, 11:46

Участница «Ты супер!» стала специальным гостем турнира Яны Батыршиной

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Участница «Ты супер!» стала специальным гостем турнира Яны Батыршиной

Участница «Ты супер!» стала специальным гостем турнира Яны Батыршиной

Участница «Ты супер!» стала специальным гостем турнира Яны Батыршиной

15 марта завершился VI Открытый турнир по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной. Среди профессиональных спортсменок турнир пользуется большой популярностью. В программе состязаний — только сложнейшие упражнения и зрелищные выступления. В этом году турнир открыла участница международного музыкального конкурса «Ты супер!» 7-летняя Соня Аллахвердиева из Белгорода.

Напомним, в отборочном туре вокального конкурса Соня Аллахвердиева удивила всех. В конце своего выступления девочка неожиданно села на шпагат. Все присутствующие были очарованы пластичностью маленькой конкурсантки. Не стала исключением и Яна Батыршина, многократная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике. Когда Яна узнала, что девочка имеет второй юношеский разряд, то пообещала Соне организовать для нее персональное показательное выступление на своем турнире. И сдержала обещание!

Номер девочке поставила лучший хореограф в России с мировым именем — Екатерина Сиротина. Яна Батыршина помогла Соне с костюмом — заказала у личного портного нежный, красиво украшенный купальник. А дочери Батыршиной подарили юной гимнастке розу, в которой мигают светодиодные огоньки. Именно с этой розой девочка выступала как с дополнительным элементом вместо привычных в художественной гимнастике мячей и лент.

Показательный хореографический номер запомнился всем: в полумраке, под лиричную композицию, Соня подарила зрителями сказку «Аленький цветочек». После ее выступления Яна Батыршина не могла скрыть восхищения: «Она такая хрупкая, почти прозрачная, но самый настоящий боец! Без лишнего волнения вышла, показала нужные эмоции, все сделала точно и правильно. У нее прекрасные данные и характер настоящего спортсмена. Поэтому она может добиться успехов и в пении, и в гимнастике».

Продолжение отборочных испытаний проекта «Ты супер!» зрители увидят 18 марта в 20:00 на телеканале НТВ. Следить за новостями проекта и голосовать за понравившихся участников можно с помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android. Все видео проекта доступны на странице «Ты супер!» и на YouTube. А юные зрители, которые желают показать свои таланты, могут принять участие в караоке-акции «Ты супер!».

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