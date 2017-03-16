Участница «Ты супер!» стала специальным гостем турнира Яны Батыршиной

15 марта завершился VI Открытый турнир по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной. Среди профессиональных спортсменок турнир пользуется большой популярностью. В программе состязаний — только сложнейшие упражнения и зрелищные выступления. В этом году турнир открыла участница международного музыкального конкурса «Ты супер!»
7-летняя Соня Аллахвердиева из Белгорода.
Напомним, в отборочном туре вокального конкурса Соня Аллахвердиева удивила всех. В конце своего выступления девочка неожиданно села на шпагат. Все присутствующие были очарованы пластичностью маленькой конкурсантки. Не стала исключением и Яна Батыршина, многократная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике. Когда Яна узнала, что девочка имеет второй юношеский разряд, то пообещала Соне организовать для нее персональное показательное выступление на своем турнире. И сдержала обещание!
Номер девочке поставила лучший хореограф в России с мировым именем — Екатерина Сиротина. Яна Батыршина помогла Соне с костюмом — заказала у личного портного нежный, красиво украшенный купальник. А дочери Батыршиной подарили юной гимнастке розу, в которой мигают светодиодные огоньки. Именно с этой розой девочка выступала как с дополнительным элементом вместо привычных в художественной гимнастике мячей и лент.
Показательный хореографический номер запомнился всем: в полумраке, под лиричную композицию, Соня подарила зрителями сказку «Аленький цветочек». После ее выступления Яна Батыршина не могла скрыть восхищения: «Она такая хрупкая, почти прозрачная, но самый настоящий боец! Без лишнего волнения вышла, показала нужные эмоции, все сделала точно и правильно. У нее прекрасные данные и характер настоящего спортсмена. Поэтому она может добиться успехов и в пении, и в гимнастике».
iOS или Android. Все видео проекта доступны на странице «Ты супер!» и на YouTube. А юные зрители, которые желают показать свои таланты, могут принять участие в караоке-акции «Ты супер!».
Номер девочке поставила лучший хореограф в России с мировым именем — Екатерина Сиротина. Яна Батыршина помогла Соне с костюмом — заказала у личного портного нежный, красиво украшенный купальник. А дочери Батыршиной подарили юной гимнастке розу, в которой мигают светодиодные огоньки. Именно с этой розой девочка выступала как с дополнительным элементом вместо привычных в художественной гимнастике мячей и лент.
Показательный хореографический номер запомнился всем: в полумраке, под лиричную композицию, Соня подарила зрителями сказку «Аленький цветочек». После ее выступления Яна Батыршина не могла скрыть восхищения: «Она такая хрупкая, почти прозрачная, но самый настоящий боец! Без лишнего волнения вышла, показала нужные эмоции, все сделала точно и правильно. У нее прекрасные данные и характер настоящего спортсмена. Поэтому она может добиться успехов и в пении, и в гимнастике».
iOS или Android. Все видео проекта доступны на странице «Ты супер!» и на YouTube. А юные зрители, которые желают показать свои таланты, могут принять участие в караоке-акции «Ты супер!».
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