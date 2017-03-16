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  • 16.03, 14:48

НОАК: Макларен признал принципиальные ошибки в докладе о допинге в России

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НОАК: Макларен признал принципиальные ошибки в докладе о допинге в России

НОАК: Макларен признал принципиальные ошибки в докладе о допинге в России

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов рассказал о беседе с автором скандального доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричардом Маклареном.

По словам Смирнова, он встретился с Маклареном в Цюрихе и провел с ним трехчасовую беседу.

Во время разговора, заявил Смирнов, глава комиссии ВАДА признал, что «в его докладе были какие-то принципиальные ошибки, которые он исправляет». В частности, Макларен решил снять обвинения в участии государства в создании системы поощрения допинга в российском спорте, передает «Интерфакс».

Напомним, в докладе независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена, который был опубликован в двух частях 18 июля и 9 декабря 2016 года, в частности, утверждалось, что в России действовала государственная система допинга, а на Олимпиаде в Сочи якобы были допущены допинг-махинации.

В России не раз опровергали эти обвинения. В частности, Владимир Путин отмечал, что допинговой системы как таковой в РФ никогда не создавалось, хотя проблемы с допингом в РФ, как и в любой другой стране, есть. А в феврале этого года в ВАДА признали, что в докладе комиссии Макларена недостаточно доказательств причастности российских спортсменов к нарушению антидопинговых правил.

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