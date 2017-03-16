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  • 16.03, 07:12
Евроскептики отстали от партии премьера Рютте на выборах в Нидерландах. Нидерланды, выборы, парламенты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Евроскептики отстали от партии премьера Рютте на выборах в Нидерландах

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Евроскептики отстали от партии премьера Рютте на выборах в Нидерландах

Евроскептики отстали от партии премьера Рютте на выборах в Нидерландах

    Согласно предварительным подсчетам, Народная партия за свободу и демократию (НПСД) голландского премьер-министра Марка Рютте одерживает убедительную победу на парламентских выборах.

    По результатам подсчетов голосов в 275 из 388 муниципалитетов на парламентских выборах в Нидерландах побеждает НПСД, претендующая на 32 кресла в парламенте.

    Второе место делят крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса,а также «Христианско-демократический призыв» (ХДП) и «Демократы-66» поучившие по 19 мест. «Зеленые левые», судя по всему, займут в новом парламенте 15 кресел.

    Эти результаты уже прокомментировал премьер страны, заявивший, что «голландцы сказали „нет“ неправильному популизму».

    Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов: «Похоже, что наша партия стала крупнейшей в стране в третий раз подряд. А это значит, что голландцы после Brexit и выборов в США сказали „нет“ неправильному популизму. Теперь нам необходимо сформировать стабильное правительство и вести страну вперед. Сегодня мы празднуем, но уже завтра продолжим работу на благо Нидерландов».

    Его главный соперник Герт Вильдерс назвал результат своей «Партии свободы» «победой», поскольку партия заняла в парламенте на 4 места больше, чем прежде.

    Герт Вильдерс, лидер Партии свободы: «Спасибо всем голосовавшим за нас. Мы получили места, первая победа одержана. Рютте пока от меня не отделался».

    Предварительные итоги почти полностью совпадают с данными экзитполов, о которых стало известно ранее.

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