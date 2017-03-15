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  • 16.03, 01:08
На выборах в Нидерландах лидирует партия премьера Рютте. Нидерланды, выборы, парламенты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На выборах в Нидерландах лидирует партия премьера Рютте

4 комментария
  • Фото Reuters © 2017, Michael Kooren
На выборах в Нидерландах лидирует партия премьера Рютте

На выборах в Нидерландах лидирует партия премьера Рютте

На выборах в Нидерландах лидирует партия премьера Рютте
  • Фото Reuters © 2017, Michael Kooren

    • По результатам экзитполов, на парламентских выборах в Нидерландах победила Народная партия за свободу и демократию (НПСД) премьер-министра страны Марка Рютте.

    Опросы показывают, что НПСД премьер-министра Нидерландов Марка Рютте получает 31 из 150 мест в парламенте, то есть порядка 20% голосов. 19 мест в парламенте — получает правая Партия свободы Герта Вилдерса. Столько же получила партия «Христианско-демократический призыв» и «Демократы-66».

    Третье место у «Зеленых левых» — 16 депутатских мандатов, четвертое — у Социалистической партии — 14 мандатов. Далее идут Партия труда (9), «Христианский союз» (6), Партия защиты животных (5) и другие, пишет ТАСС.

    Официальные итоги выборов станут известны через несколько часов. В Гааге голосование было продлено на два часа на нескольких участках, в связи с тем, что на них были позже подвезены бюллетени для голосования, а также из-за образовавшихся больших очередей.

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