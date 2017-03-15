На выборах в Нидерландах лидирует партия премьера Рютте

По результатам экзитполов, на парламентских выборах в Нидерландах победила Народная партия за свободу и демократию (НПСД)
премьер-министра страны Марка Рютте.
Опросы показывают, что НПСД премьер-министра Нидерландов Марка Рютте получает 31 из 150 мест в парламенте, то есть порядка 20% голосов. 19 мест в парламенте — получает правая Партия свободы Герта Вилдерса. Столько же получила партия «Христианско-демократический призыв» и «Демократы-66».
Третье место у «Зеленых левых» — 16 депутатских мандатов, четвертое — у Социалистической партии — 14 мандатов. Далее идут Партия труда (9), «Христианский союз» (6), Партия защиты животных (5) и другие, пишет ТАСС.
итоги выборов станут известны через несколько часов. В Гааге голосование было продлено на два часа на нескольких участках, в связи с тем, что на них были позже подвезены бюллетени для голосования, а также из-за образовавшихся больших очередей.
Третье место у «Зеленых левых» — 16 депутатских мандатов, четвертое — у Социалистической партии — 14 мандатов. Далее идут Партия труда (9), «Христианский союз» (6), Партия защиты животных (5) и другие, пишет ТАСС.
итоги выборов станут известны через несколько часов. В Гааге голосование было продлено на два часа на нескольких участках, в связи с тем, что на них были позже подвезены бюллетени для голосования, а также из-за образовавшихся больших очередей.
Комментарии