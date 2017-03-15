Сенат США утвердил нового директора национальной разведки

Большинством голосов верхняя палата американского парламента утвердила Дана Коутса в должности главы нацразведки США.
За кандидатуру 73-летнего Дана Коутса проголосовали 85 сенаторов. 12 высказались против, трое воздержались, пишет ТАСС.
В сенате Коутса хорошо знают: он более десяти лет представлял штат Индиана в верхней палате американского парламента и входил в спецкомитет по разведке. А до этого Дан Коутс четыре срока проработал в Палате представителей. При президенте Джордже Буше-младшем Коутс занимал должность посла США в Германии.
Коутс хорошо известен своей жесткой позицией в отношении сексуальных меньшинств. Он является одним из соавторов законопроекта, который запретил бы принимать на службу геев, если те не скрывают своей сексуальной ориентации.
Коутс также является одним из сторонников введения антироссийских санкций. Он неоднократно называл Россию «одной из основных угроз для США».
Кандидатуру Дэниела Коутса выдвинул президент Трамп. Директор нацразведки США осуществляет общее руководство всеми 16 ведомствами, входящими в разведывательное сообщество страны: ЦРУ, АНБ, ФБР (контрразведка), профильные подразделения госдепартамента, Пентагона, Минфина, Минэнерго и также другие ведомства.
В сенате Коутса хорошо знают: он более десяти лет представлял штат Индиана в верхней палате американского парламента и входил в спецкомитет по разведке. А до этого Дан Коутс четыре срока проработал в Палате представителей. При президенте Джордже Буше-младшем Коутс занимал должность посла США в Германии.
Коутс хорошо известен своей жесткой позицией в отношении сексуальных меньшинств. Он является одним из соавторов законопроекта, который запретил бы принимать на службу геев, если те не скрывают своей сексуальной ориентации.
Коутс также является одним из сторонников введения антироссийских санкций. Он неоднократно называл Россию «одной из основных угроз для США».
Кандидатуру Дэниела Коутса выдвинул президент Трамп. Директор нацразведки США осуществляет общее руководство всеми 16 ведомствами, входящими в разведывательное сообщество страны: ЦРУ, АНБ, ФБР (контрразведка), профильные подразделения госдепартамента, Пентагона, Минфина, Минэнерго и также другие ведомства.
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