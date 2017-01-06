#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Заходи — не бойся, выходи — не плачь…
Заходи — не бойся, выходи — не плачь… 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.01, 02:27

Трамп определился с кандидитом на пост главы нацразведки

3 комментария

Трамп определился с кандидитом на пост главы нацразведки

Трамп определился с кандидитом на пост главы нацразведки

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинет экс-сенатора от штата Индиана Дэниела Коутса на пост директора национальной разведки.

Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает Reuters.


73-летний Коутс более 10 лет занимал должность сенатора, до этого он четыре срока проработал в палате представителей. В период президентства Джорджа Буша-младшего он был послом США в Германии. Также Коутс входил в комитет сената по разведке, отмечает РИА Новости.

По данным источника, пост главы национальной разведки предлагали губернатору штата Нью-Джерси Крису Кристи. Тот от предложения отказался.

Новости по теме

Выборы президента в США

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru