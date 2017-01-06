Трамп определился с кандидитом на пост главы нацразведки

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинет
экс-сенатора от штата Индиана Дэниела Коутса на пост директора национальной разведки.
BREAKING: AP Source: Trump selects former Indiana Sen. Dan Coats as director of national intelligence.— The Associated Press (@AP) 5 января 2017 г.
73-летний Коутс более 10 лет занимал должность сенатора, до этого он четыре срока проработал в палате представителей. В период президентства Джорджа Буша-младшего он был послом США в Германии. Также Коутс входил в комитет сената по разведке, отмечает РИА Новости.
По данным источника, пост главы национальной разведки предлагали губернатору штата Нью-Джерси Крису Кристи. Тот от предложения отказался.
Комментарии