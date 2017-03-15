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  • 15.03, 22:06

Украинский олигарх Ахметов полностью утратил контроль над активами в Донбассе

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Украинский олигарх Ахметов полностью утратил контроль над активами в Донбассе

Украинский олигарх Ахметов полностью утратил контроль над активами в Донбассе

Группа СКМ украинского олигарха Рината Ахметова сообщила, что с сегодняшнего дня, 15 марта 2017 года, не контролирует работу своих активов, расположенных на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.

Сообщается, что контроль утрачен над горно-металлургической компанией «Метинвест», энергетической компанией ДТЭК, а также над Докучаевским флюсо-доломитным комбинатом. В течение предыдущих двух лет украинский олигарх утратил и многие другие активы в Донбассе.

Пресс-служба группы СКМ: «С сегодняшнего дня мы утратили возможность обеспечивать работу наших активов на НКТ (неконтролируемых территориях) в рамках правового поля Украины. Мы вынуждены принять решение о прекращении своей деятельности во временно неконтролируемых украинскими властями отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Напомним, что с начала марта донбасские предприятия Рината Ахметова, работавшие под украинской юрисдикцией, перешли под внешнее управление властей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Это стало ответом на неофициальную блокаду Донбасса, которую устроили украинские националисты. Отметим, что с сегодняшнего дня эта блокада стала уже официальной.

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