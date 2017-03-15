СМИ: власти США обвиняют двух сотрудников ФСБ в кибератаке на Yahoo

По данным американских СМИ, обвинения в скором времени будут предъявлены двум сотрудникам ФСБ РФ и «двум хакерам, нанятым россиянами».
Газета Washington Post сообщает, что атаку на портал Yahoo в 2014 году «заказали» два сотрудника ФСБ России, якобы наняв для исполнения двух хакеров.
В результате хакерской атаки на Yahoo были взломаны 500 миллионов учетных записей пользователей. Добычей злоумышленников стали имена, адреса электронной почты, телефонные номера, даты рождения, а также контрольные вопросы для восстановления аккаунтов и ответы на них.
Согласно данным издания, Минюст США готовится уже сегодня предъявить обвинения россиянам.
Ранее информация о возможных арестах четырех человек по делу о взломе Yahoo появилась в Bloomberg. По данным издания, американские власти планируют арестовать гражданина, находящегося в Канаде, и трех граждан, находящихся в России. The Wall Street Journal утверждает, что некоторые из возможных хакеров «имеют связи с российским правительством».
В результате хакерской атаки на Yahoo были взломаны 500 миллионов учетных записей пользователей. Добычей злоумышленников стали имена, адреса электронной почты, телефонные номера, даты рождения, а также контрольные вопросы для восстановления аккаунтов и ответы на них.
Согласно данным издания, Минюст США готовится уже сегодня предъявить обвинения россиянам.
Ранее информация о возможных арестах четырех человек по делу о взломе Yahoo появилась в Bloomberg. По данным издания, американские власти планируют арестовать гражданина, находящегося в Канаде, и трех граждан, находящихся в России. The Wall Street Journal утверждает, что некоторые из возможных хакеров «имеют связи с российским правительством».
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