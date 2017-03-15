#ТЫСУПЕР!
Мухтар. Новый след
Мухтар. Новый след 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.03, 09:58

Западные СМИ нашли «русский след» в истории с взломом Yahoo!

1 комментарий

Западные СМИ нашли «русский след» в истории с взломом Yahoo!

Западные СМИ нашли «русский след» в истории с взломом Yahoo!

В американских СМИ появилась информация о готовящихся обвинениях по делу о взломе Yahoo!, которые указывают на «русский след».

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник, американские правоохранительные органы готовы выдвинуть обвинения в связи похищением данных сотен миллионов пользователей Yahoo Inc. Собеседник издания утверждает, что «как минимум некоторые из возможных хакеров имеют связи с российским правительством».

По информации агентства Bloomberg, в рамках дела о взломе Yahoo! власти арестуют гражданина, находящегося в Канаде. Также обвинения будут предъявлены трем гражданам, находящимся в России.

В прошлом году стало известно, что хакеры в 2014 году получили доступ к данным примерно 500 миллионов пользователей сервисов Yahoo!, а в конце 2016 года сообщалось еще одной атаке, случившейся в августе 2013 года и затронувшей около 1 миллиарда пользователей. Добычей злоумышленников стали мена, адреса электронной почты, телефонные номера, даты рождения, а также контрольные вопросы и ответы.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru