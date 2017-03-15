Западные СМИ нашли «русский след» в истории с взломом Yahoo!

В американских СМИ появилась информация о готовящихся обвинениях по делу о взломе Yahoo!, которые указывают на «русский след».
Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированный источник, американские правоохранительные органы готовы выдвинуть обвинения в связи похищением данных сотен миллионов пользователей Yahoo Inc. Собеседник издания утверждает, что «как минимум некоторые из возможных хакеров имеют связи с российским правительством».
По информации агентства Bloomberg, в рамках дела о взломе Yahoo! власти арестуют гражданина, находящегося в Канаде. Также обвинения будут предъявлены трем гражданам, находящимся в России.
В прошлом году стало известно, что хакеры в 2014 году получили доступ к данным примерно 500 миллионов пользователей сервисов Yahoo!, а в конце 2016 года сообщалось еще одной атаке, случившейся в августе 2013 года и затронувшей около 1 миллиарда пользователей. Добычей злоумышленников стали мена, адреса электронной почты, телефонные номера, даты рождения, а также контрольные вопросы и ответы.
По информации агентства Bloomberg, в рамках дела о взломе Yahoo! власти арестуют гражданина, находящегося в Канаде. Также обвинения будут предъявлены трем гражданам, находящимся в России.
В прошлом году стало известно, что хакеры в 2014 году получили доступ к данным примерно 500 миллионов пользователей сервисов Yahoo!, а в конце 2016 года сообщалось еще одной атаке, случившейся в августе 2013 года и затронувшей около 1 миллиарда пользователей. Добычей злоумышленников стали мена, адреса электронной почты, телефонные номера, даты рождения, а также контрольные вопросы и ответы.
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