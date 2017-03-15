В Смольнинском суде Петербурга усомнились в целесообразности процесса по Исаакию

На втором заседании по громкому делу судья заявила, что согласна с решением Городского суда, который посчитал законным отказ от рассмотрения иска в инстанции Василеостровского района. Для изучения документов истцами слушания отложили на день.
Сегодня зампредседателя Смольнинского районного суда фактически поставила этот вопрос перед истцами, оспаривающими передачу Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Для Татьяны Матусяк поводом усомниться в целесообразности проведения процесса стало решение Городского суда. Он подтвердил законность отказа Василеостровской инстанции по аналогичному иску.
Служители Фемиды пришли к выводу, что невозможно пытаться оспорить решение чиновников, если оно не оформлено документально. А по поводу передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, как выясняется, официальных бумаг почти не существует.
По крайней мере, это подтвердил директор музея-памятника Николай Буров. Ему даже просчитать бюджет освобождения здания от имущества учреждения поручили устно.
Николай Буров, директор ГМП «Исаакиевский собор»: «На освобождение Исаакия от музея потребуется 188 рабочих дней. Частью этот срок должен упасть на полное закрытие здания для всех действий — для богослужений в том числе. И сумма, которая мне предъявлена, слишком велика. Она будет еще раз подвергаться анализу».
Николай Буров добавил, что пока предварительный бюджет освобождения собора — около 200 миллионов рублей. Кстати, сегодня директор музея-памятника попросил освободить его от участия в судебных заседаниях. Руководителя заменит сотрудник юридической службы учреждения.
Между тем губернатор Петербурга, которого также привлекли к процессу в качестве заинтересованного лица, прислал своего представителя. Следующее заседание по оспариванию решения о передаче Исаакиевского собора состоится уже завтра.
Истцы настаивают, что отказы в рассмотрении их претензий Василеостровским и Городским судами не могут служить основанием для завершения процесса в Смольнинском. Но с решением вышестоящей инстанции по аналогичному обращению они захотели ознакомиться тщательно, для чего и попросили отложить слушания.
Служители Фемиды пришли к выводу, что невозможно пытаться оспорить решение чиновников, если оно не оформлено документально. А по поводу передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, как выясняется, официальных бумаг почти не существует.
По крайней мере, это подтвердил директор музея-памятника Николай Буров. Ему даже просчитать бюджет освобождения здания от имущества учреждения поручили устно.
Николай Буров, директор ГМП «Исаакиевский собор»: «На освобождение Исаакия от музея потребуется 188 рабочих дней. Частью этот срок должен упасть на полное закрытие здания для всех действий — для богослужений в том числе. И сумма, которая мне предъявлена, слишком велика. Она будет еще раз подвергаться анализу».
Николай Буров добавил, что пока предварительный бюджет освобождения собора — около 200 миллионов рублей. Кстати, сегодня директор музея-памятника попросил освободить его от участия в судебных заседаниях. Руководителя заменит сотрудник юридической службы учреждения.
Между тем губернатор Петербурга, которого также привлекли к процессу в качестве заинтересованного лица, прислал своего представителя. Следующее заседание по оспариванию решения о передаче Исаакиевского собора состоится уже завтра.
Истцы настаивают, что отказы в рассмотрении их претензий Василеостровским и Городским судами не могут служить основанием для завершения процесса в Смольнинском. Но с решением вышестоящей инстанции по аналогичному обращению они захотели ознакомиться тщательно, для чего и попросили отложить слушания.
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