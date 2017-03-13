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  • 13.03, 18:32
Защитники Исаакия позвали в суд губернатора Петербурга. РПЦ, Санкт-Петербург, памятники, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Защитники Исаакия позвали в суд губернатора Петербурга

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Защитники Исаакия позвали в суд губернатора Петербурга

Защитники Исаакия позвали в суд губернатора Петербурга

    Георгий Полтавченко в качестве заинтересованно лица будет привлечен к рассмотрению иска о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви.

    Сегодня прошло первое заседание по громкому делу в Смольнинском районном суде. Кроме губернатора дополнительно к участию в процессе решено привлечь Министерство культуры и представителей РПЦ.

    С иском к комитету имущественных отношений в суд обратились сразу несколько человек. По их мнению, смольнинское ведомство незаконно готовит передачу Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ.

    Все обращения объединили в одно производство, тем более что суть претензий к решениям правительственной структуры о передаче собора РПЦ у разных истцов одна и та же. Фактически имущество религиозного назначения передается религиозной организации в отсутствие заявления той самой организации.

    Также заявители считают, что передача музейной коллекции в пользование РПЦ незаконна. По их утверждению, предоставление экспонатов в распоряжение религиозных организаций попросту не предусмотрено ни одним нормативным актом.

    Ранее Василеостровский районный суд отказал 20 заявителям в рассмотрении аналогичного иска. Согласно определению инстанции, формального решения городских властей о передаче собора нет, а оспариваемый план мероприятий комитета имущественных отношений не является таким документом.

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