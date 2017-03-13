Петербургский суд привлечет РПЦ и Минкульт к делу об Исаакии

В Северной столице проходит первое судебное заседание по иску, поданному противниками передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.
Как передает ТАСС, сегодня Смольнинский районный суд постановил привлечь в качестве заинтересованных лиц по иску о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ Министерство культуры, саму Русскую православную церковь и государственный музей-памятник «Исаакиевский собор».
Таким образом судья Татьяна Матусяк удовлетворила ходатайство административного истца. В связи с этим заседание будет отложено.
Напомним: иск против передачи Исаакия в пользование церкви был подан группой активистов 3 марта. Это первое обращение, которое суд принял к рассмотрению.
Таким образом судья Татьяна Матусяк удовлетворила ходатайство административного истца. В связи с этим заседание будет отложено.
Напомним: иск против передачи Исаакия в пользование церкви был подан группой активистов 3 марта. Это первое обращение, которое суд принял к рассмотрению.
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