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  • 15.03, 06:56
Сотни пассажиров застряли в аэропортах из-за снежной бури в США. США, снег, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сотни пассажиров застряли в аэропортах из-за снежной бури в США

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Сотни пассажиров застряли в аэропортах из-за снежной бури в США

Сотни пассажиров застряли в аэропортах <nobr>из-за</nobr> снежной бури в США

    На Восточном побережье США из-за снежной бури «Стелла» продлили режим чрезвычайной ситуации.

    Непогода парализовала сразу несколько городов, несмотря на то, что снега выпало гораздо меньше, чем прогнозировали синоптики. Более 100 тысяч человек сидят без света, в аэропортах застряли сотни пассажиров.

    В Нью-Йорке закрыты школы и ограничено движение поездов и паромов. В Коннектикуте прекратил работу весь общественный транспорт. Жители Восточного побережья США по-разному отреагировали на капризы погоды. Кому-то снежная буря испортила все планы, кто-то, наоборот, радуется необычному началу весны.

    Пассажирка: «Все другие рейсы забронированы, я должна была поехать в отпуск, он у меня всего до среды. Вместо отдыха мне приходится торчать в этом аэропорту».

    Жительница Нью-Йорка: «Это даже не шторм, я как будто в горах, как за городом. Потрясающе! Видеть Нью-Йорк в таком обличье очень необычно».

    Житель Нью-Йорка: «Мне нравится, мне нравится гулять по этим снежным улицам, все такое белое и красивое».

    Аномальная погода установилась на Восточном побережье США из-за необычно теплых января и февраля, когда воздух прогревался до 20 градусов.

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