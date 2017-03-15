Сотни пассажиров застряли в аэропортах из-за снежной бури в США

На Восточном побережье США
из-за снежной бури «Стелла» продлили режим чрезвычайной ситуации.
Непогода парализовала сразу несколько городов, несмотря на то, что снега выпало гораздо меньше, чем прогнозировали синоптики. Более 100 тысяч человек сидят без света, в аэропортах застряли сотни пассажиров.
В Нью-Йорке закрыты школы и ограничено движение поездов и паромов. В Коннектикуте прекратил работу весь общественный транспорт. Жители Восточного побережья США по-разному отреагировали на капризы погоды. Кому-то снежная буря испортила все планы, кто-то, наоборот, радуется необычному началу весны.
Пассажирка: «Все другие рейсы забронированы, я должна была поехать в отпуск, он у меня всего до среды. Вместо отдыха мне приходится торчать в этом аэропорту».
Жительница Нью-Йорка: «Это даже не шторм, я как будто в горах, как за городом. Потрясающе! Видеть Нью-Йорк в таком обличье очень необычно».
Житель Нью-Йорка: «Мне нравится, мне нравится гулять по этим снежным улицам, все такое белое и красивое».
Аномальная погода установилась на Восточном побережье США из-за необычно теплых января и февраля, когда воздух прогревался до 20 градусов.
В Нью-Йорке закрыты школы и ограничено движение поездов и паромов. В Коннектикуте прекратил работу весь общественный транспорт. Жители Восточного побережья США по-разному отреагировали на капризы погоды. Кому-то снежная буря испортила все планы, кто-то, наоборот, радуется необычному началу весны.
Пассажирка: «Все другие рейсы забронированы, я должна была поехать в отпуск, он у меня всего до среды. Вместо отдыха мне приходится торчать в этом аэропорту».
Жительница Нью-Йорка: «Это даже не шторм, я как будто в горах, как за городом. Потрясающе! Видеть Нью-Йорк в таком обличье очень необычно».
Житель Нью-Йорка: «Мне нравится, мне нравится гулять по этим снежным улицам, все такое белое и красивое».
Аномальная погода установилась на Восточном побережье США из-за необычно теплых января и февраля, когда воздух прогревался до 20 градусов.
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