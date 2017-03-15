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  • 15.03, 02:23

Снежная буря в США привела к гибели трех человек

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  • Фото Reuters © 2017, Andrew Kelly
Снежная буря в США привела к гибели трех человек

Снежная буря в США привела к гибели трех человек

Снежная буря в США привела к гибели трех человек
  • Фото Reuters © 2017, Andrew Kelly

    • Из США, где на востоке страны бушует снежный шторм, приходят сообщения о первых жертвах стихии.

    По предварительным данным, два человека погибли в городе Милуоки (штат Висконсин). А в городе Гилфорд (штат Нью-Гэмпшир) жертвой ДТП на заснеженной трассе стала 16-летняя девушка, передает ТАСС.

    Снегопады и метели спровоцировали множество ДТП на Восточном побережье США. В Чикаго, Иллинойс, в двух ДТП столкнулись не менее 34 машин. Пострадали около 30 человек, 7 из них понадобилась госпитализация.


    Как ожидается, за один-два дня выпадет до полуметра осадков. Жители востока США пережидают непогоду дома.

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