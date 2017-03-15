Снежная буря в США привела к гибели трех человек

Из США, где на востоке страны бушует снежный шторм, приходят сообщения о первых жертвах стихии.
По предварительным данным, два человека погибли в городе Милуоки (штат Висконсин). А в городе Гилфорд (штат Нью-Гэмпшир) жертвой ДТП на заснеженной трассе стала 16-летняя девушка, передает ТАСС.
Снегопады и метели спровоцировали множество ДТП на Восточном побережье США. В Чикаго, Иллинойс, в двух ДТП столкнулись не менее 34 машин. Пострадали около 30 человек, 7 из них понадобилась госпитализация.
пережидают непогоду дома.
Снегопады и метели спровоцировали множество ДТП на Восточном побережье США. В Чикаго, Иллинойс, в двух ДТП столкнулись не менее 34 машин. Пострадали около 30 человек, 7 из них понадобилась госпитализация.
Snowy weather conditions caused 2 crashes on a Chicago expressway that involved total of 34 cars, police say https://t.co/elxT4jpUH4 pic.twitter.com/ND9QIjD5kS— CBS News (@CBSNews) 14 марта 2017 г.
пережидают непогоду дома.
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