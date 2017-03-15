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  • 15.03, 02:23

«Сбербанк» ответил на давление со стороны украинских радикалов

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«Сбербанк» ответил на давление со стороны украинских радикалов

«Сбербанк» ответил на давление со стороны украинских радикалов

Украинская «дочка» «Сбербанка» в ответ на действия радикалов понизила лимиты выдачи наличных в банкоматах и ввела 5-процентную комиссию за переводы в валюте.

Из сообщения «Сбербанка»: «В связи с неправомерными действиями третьих лиц по блокированию главного офиса, причинением физического ущерба банкоматам банка, повлекшим нарушение графиков инкассации отделений/банкоматов, сообщаем об установлении с 15 марта 2017 временных лимитов на выдачу наличных денежных средств с текущих счетов физических лиц через кассу банка в размере 30 тыс. грн (экв. в других валютах) в сутки на одного клиента».

Также с 14 марта введены временные лимиты на снятие наличных средств с карточного счета как на территории Украины, так и за ее пределами. Ежедневный лимит составляет от 800 до 2000 долларов США в зависимости от типа карты. При этом лимиты на безналичные расчеты не изменялись.

Банк отмечает, что на данный момент работает в штатном режиме и выполняет все свои обязательства перед клиентами.

Напомним, что за последние дни украинские радикалы блокировали работу банкоматов «Сбербанка», залив их монтажной пеной. В Киеве активисты символически замуровали вход в центральное отделение банка и исписали двор учреждения антироссийскими лозунгами. При этом эксперты, говоря о том, кому выгодна война с российскими банками, сходятся во мнении.

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