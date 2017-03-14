Радикалы перебили окна в офисе «Альфа-банка» в Киеве

В центре Киева радикалы из «Организации украинских националистов» (запрещена в РФ) забросали камнями отделение «дочки» российского
«Альфа-банка».
Протестующие пришли к отделению банка на Крещатике после акции в поддержку блокады Донбасса, которая проходила на площади Независимости. Радикалы забросали окна в офисе банка камнями и кирпичами.
Также радикалы попытались проникнуть в офис группы компаний СКМ, принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, однако их не пропустил кордон полиции. Активисты начали бросать петарды, передает ТАСС.
заложили бетонными блоками, а въезд во двор завалили мешками с песком и расписали антироссийскими лозунгами. В МИД РФ заявили, что хулиганы, блокирующие работу банков с российским капиталом, в первую очередь вредят собственной стране.
Также радикалы попытались проникнуть в офис группы компаний СКМ, принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, однако их не пропустил кордон полиции. Активисты начали бросать петарды, передает ТАСС.
заложили бетонными блоками, а въезд во двор завалили мешками с песком и расписали антироссийскими лозунгами. В МИД РФ заявили, что хулиганы, блокирующие работу банков с российским капиталом, в первую очередь вредят собственной стране.
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