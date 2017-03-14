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  • 14.03, 23:21
Радикалы перебили окна в офисе «Альфа-банка» в Киеве. Украина, банки, беспорядки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Радикалы перебили окна в офисе «Альфа-банка» в Киеве

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Радикалы перебили окна в офисе <nobr>«Альфа-банка</nobr>» в Киеве

Радикалы перебили окна в офисе «Альфа-банка» в Киеве

Радикалы перебили окна в офисе <nobr>«Альфа-банка</nobr>» в Киеве

    В центре Киева радикалы из «Организации украинских националистов» (запрещена в РФ) забросали камнями отделение «дочки» российского «Альфа-банка».

    Протестующие пришли к отделению банка на Крещатике после акции в поддержку блокады Донбасса, которая проходила на площади Независимости. Радикалы забросали окна в офисе банка камнями и кирпичами.

    Также радикалы попытались проникнуть в офис группы компаний СКМ, принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, однако их не пропустил кордон полиции. Активисты начали бросать петарды, передает ТАСС.

    Напомним, накануне атаке радикалов подвергся офис «Сбербанка» в Киеве — вход в здание заложили бетонными блоками, а въезд во двор завалили мешками с песком и расписали антироссийскими лозунгами. В МИД РФ заявили, что хулиганы, блокирующие работу банков с российским капиталом, в первую очередь вредят собственной стране.

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