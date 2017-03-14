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  • 14.03, 21:50

Прокуратура начала расследование в отношении кандидата в президенты Франции Макрона

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Прокуратура начала расследование в отношении кандидата в президенты Франции Макрона

Прокуратура начала расследование в отношении кандидата в президенты Франции Макрона

Следователи заинтересовались поездкой лидера движения «На марше» Эммануэля Макрона в Лас-Вегас в январе прошлого года. В тот период времени он занимал пост министра экономики Франции.

Прокуратура начала предварительное расследование в отношении Эммануэля Макрона, который претендует на высший государственный пост. Об этом сообщает AFP.

Во время поездки в Лас-Вегас Макрон участвовал во встрече с предпринимателями на Международной выставке электроники. По данным СМИ, затраты на его визит в США составили 380 тысяч евро. Вся сумма была передана агентству Havas, которое занималась организацией встречи министра с бизнесменами. При этом процедура тендера, которая обязательна в таких случаях, не была соблюдена.

Сам Эммануэль Макрон уверяет, что ничего не знал о деталях организации своей поездки. Но его объяснения не удовлетворили представителей оппозиции. Они сочли неправильным, что все внимание проверяющих органов сейчас сосредоточено на другом кандидате в президенты — Франсуа Фийоне, оказавшемся в центре коррупционного скандала.

Сегодня Фийону официально предъявили обвинения в растрате государственных средств по делу о фиктивном трудоустройстве членов его семьи. В частности, супруга Пенелопа, числясь его фиктивным помощником, по данным прессы, получила 500 тысяч евро.

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