Прокуратура начала расследование в отношении кандидата в президенты Франции Макрона

Следователи заинтересовались поездкой лидера движения «На марше» Эммануэля Макрона в
Лас-Вегас в январе прошлого года. В тот период времени он занимал пост министра экономики Франции.
Прокуратура начала предварительное расследование в отношении Эммануэля Макрона, который претендует на высший государственный пост. Об этом сообщает AFP.
Во время поездки в Лас-Вегас Макрон участвовал во встрече с предпринимателями на Международной выставке электроники. По данным СМИ, затраты на его визит в США составили 380 тысяч евро. Вся сумма была передана агентству Havas, которое занималась организацией встречи министра с бизнесменами. При этом процедура тендера, которая обязательна в таких случаях, не была соблюдена.
Сам Эммануэль Макрон уверяет, что ничего не знал о деталях организации своей поездки. Но его объяснения не удовлетворили представителей оппозиции. Они сочли неправильным, что все внимание проверяющих органов сейчас сосредоточено на другом кандидате в президенты — Франсуа Фийоне, оказавшемся в центре коррупционного скандала.
предъявили обвинения в растрате государственных средств по делу о фиктивном трудоустройстве членов его семьи. В частности, супруга Пенелопа, числясь его фиктивным помощником, по данным прессы, получила 500 тысяч евро.
Во время поездки в Лас-Вегас Макрон участвовал во встрече с предпринимателями на Международной выставке электроники. По данным СМИ, затраты на его визит в США составили 380 тысяч евро. Вся сумма была передана агентству Havas, которое занималась организацией встречи министра с бизнесменами. При этом процедура тендера, которая обязательна в таких случаях, не была соблюдена.
Сам Эммануэль Макрон уверяет, что ничего не знал о деталях организации своей поездки. Но его объяснения не удовлетворили представителей оппозиции. Они сочли неправильным, что все внимание проверяющих органов сейчас сосредоточено на другом кандидате в президенты — Франсуа Фийоне, оказавшемся в центре коррупционного скандала.
предъявили обвинения в растрате государственных средств по делу о фиктивном трудоустройстве членов его семьи. В частности, супруга Пенелопа, числясь его фиктивным помощником, по данным прессы, получила 500 тысяч евро.
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