От Свердловска до Кремля: жизненный путь Наины Ельциной

Наина Ельцина участвует во многих благотворительных проектах. Она помогает детским домам и больницам, но никому об этом не рассказывает, считая такую помощь частным делом. Супруга первого российского президента много сил отдает «Ельцин Центру» и готовится к изданию мемуаров. Сегодня она отмечает
85-летие и вспоминает, как познакомилась со своим будущим мужем и через что ей пришлось пройти.
Наина Ельцина родилась в старообрядческой семье, где было шестеро детей. В документах записали Анастасией Гириной, но родители называли ее Наей или Наиной. Хотела стать врачом, да так получилось, что школьные друзья сагитировали в строительный. Там-то на первом курсе Наина познакомилась с высоким спортсменом Борей. Сейчас рассказы об их знакомстве в Екатеринбургском университете имени Ельцина — уже часть истории.
Наина Иосифовна вспоминает, как в те годы жили в общежитии большим студенческим колхозом, а маму Бориса, Клавдию Васильевну, когда та приезжала в гости, принимали в комнате девочек.
Про сложный характер Бориса Ельцина слагали легенды, а ведь ей приходилось с ним жить. Иногда терпеть, иногда плакать. Но давить на него было нельзя.
Впрочем, Ельцин все прекрасно понимал. Вот как он писал о жене: «Ная приняла меня и полюбила таким, каким я был, — упрямым, колючим. И, конечно, ей было со мной не так просто. Ну, а про себя я не говорю, полюбил ее — мягкую, нежную, добрую — на всю жизнь».
Сейчас Наина Иосифовна говорит о своей жизни с Борисом Ельциным спокойно. Годы после того, как муж ушел с поста президента России, она называет самыми счастливыми.
Наина Ельцина: «Семейная жизнь — это целая школа. МГИМО не может дать такой уровень дипломатии, которой в семье должны обладать жена и муж. И в первую очередь жена. Любая женщина, которая выходит замуж, должна понимать, что микроклимат в семье должна поддерживать она. И она должна, конечно, жертвовать многим, чтобы в семье было хорошо».
Роль первой леди поначалу давалась ей с трудом. Спокойная, рассудительная, всегда в тени мужа-борца, она была совсем другой, в отличие, например, от Раисы Горбачёвой. Домашней, мягкой, при этом стильной. И если уж бралась за что-то, то отдавала делу всю душу.
Биографы первого президента России сходятся в одном: именно эта женщина сыграла главную роль в становлении Бориса Ельцина таким, каким его знает страна. Она помогла ему раскрыться, стать безусловным лидером, и она же поддерживала своего мужа в самые сложные минуты. Эта преданность, природная скромность и такт Наины Ельциной всегда привлекали и привлекают людей, сколько бы лет ни прошло.
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
Наина Иосифовна вспоминает, как в те годы жили в общежитии большим студенческим колхозом, а маму Бориса, Клавдию Васильевну, когда та приезжала в гости, принимали в комнате девочек.
Про сложный характер Бориса Ельцина слагали легенды, а ведь ей приходилось с ним жить. Иногда терпеть, иногда плакать. Но давить на него было нельзя.
Впрочем, Ельцин все прекрасно понимал. Вот как он писал о жене: «Ная приняла меня и полюбила таким, каким я был, — упрямым, колючим. И, конечно, ей было со мной не так просто. Ну, а про себя я не говорю, полюбил ее — мягкую, нежную, добрую — на всю жизнь».
Сейчас Наина Иосифовна говорит о своей жизни с Борисом Ельциным спокойно. Годы после того, как муж ушел с поста президента России, она называет самыми счастливыми.
Наина Ельцина: «Семейная жизнь — это целая школа. МГИМО не может дать такой уровень дипломатии, которой в семье должны обладать жена и муж. И в первую очередь жена. Любая женщина, которая выходит замуж, должна понимать, что микроклимат в семье должна поддерживать она. И она должна, конечно, жертвовать многим, чтобы в семье было хорошо».
Роль первой леди поначалу давалась ей с трудом. Спокойная, рассудительная, всегда в тени мужа-борца, она была совсем другой, в отличие, например, от Раисы Горбачёвой. Домашней, мягкой, при этом стильной. И если уж бралась за что-то, то отдавала делу всю душу.
Биографы первого президента России сходятся в одном: именно эта женщина сыграла главную роль в становлении Бориса Ельцина таким, каким его знает страна. Она помогла ему раскрыться, стать безусловным лидером, и она же поддерживала своего мужа в самые сложные минуты. Эта преданность, природная скромность и такт Наины Ельциной всегда привлекали и привлекают людей, сколько бы лет ни прошло.
Подробности — в видеоматериале корреспондента НТВ Сергея Холошевского.
85-летие отмечает сегодня первая леди российской демократии Наина Ельцина.Опубликовано НТВ 14 марта 2017 г.
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