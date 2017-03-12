«Я и сейчас с ним беседую»: Наина Ельцина раскрыла НТВ тайны семьи первого президента России

Она отправляла мужа на работу в бронежилете в 1991 году и плакала от радости, узнав о его отставке в 1999-м . Никогда не говорила о работе и знала, чего он боится больше всего. О том, как прожить вместе всю жизнь, когда твой муж — президент страны, Наина Ельцина в преддверии своего юбилея рассказала в интервью ведущей программы «Итоги недели» Ираде Зейналовой.

Когда упоминаешь Наину Ельцину — первую леди в истории современной России, нет человека, который бы не сказал: она достойная, она прекрасная, она настоящая. На вопрос, каково это — идти рука об руку всю жизнь с мужем — руководителем и президентом, Наина Иосифовна отвечает просто: жизнь Бориса Николаевича не изменила.



Наина Ельцина: «Я ведь его знала с первого курса института, и он тогда не был ни президентом, ни руководителем никакого ранга. А просто был студент Боря Ельцин. Его жизнь не изменила. Он и студентом был таким — упертым, умным, мудрым, настойчивым».



К роли первой леди Наина Иосифовна, по ее словам, была готова, но в рабочие дела супруга никогда не вмешивалась.



Наина Ельцина: «В Свердловске он как-то быстро стал руководителем. И когда был первым секретарем Свердловской области, тоже ведь большая нагрузка. Я в его дела рабочие никогда не вмешивалась. Мне достаточно было единственного раза в Свердловске, когда я спросила: „А зачем его взяли в ОБКОМ?“ Потому что мы в одном институте учились, я многих знала. Он говорит: „Мнение о сотруднике, который работает со мной, складывается только в моем…“ И так вот постучал себя (по груди — ред.). Мне этого хватило на всю жизнь. Мы как-то очень понимали друг друга с Борисом».



Наина Ельцина подчеркивает: Борис Николаевич был и остается ее лучшим другом и собеседником.



Наина Ельцина: «Я и сейчас с ним беседую, только с фотографией. Он помогает нам, мне кажется. Его очень не хватает всей семье. Он так много занимал места в жизни каждого, что это трудно объяснить словами».



Узнав о решении супруга подать в отставку, первая леди страны «плакала от радости». Период с 2000-го по 2007 год Наина Ельцина называет самыми счастливые годы за все время их жизни в Москве.



Наина Ельцина: «Когда он сказал, что уйдет в отставку, я бросилась ему на шею. Говорю: у нас начнется другая жизнь, у нас уже не будет этого груза на твоих плечах, мы будем распоряжаться временем как хотим. Это была совсем другая жизнь».



После ухода Бориса Николаевича в семье Ельциных, по словам Наины Иосифовны, образовалась пустота, и началась совершенно другая жизнь.



Наина Ельцина: «Какая-то пустота. Абсолютно! Я понимаю, что я сейчас в семье должна заменить и папу, и маму, для внуков — дедушку и бабушку. Для правнуков тоже. Но это я делаю и в то же время потому, чтобы они почувствовали и дедушку. Понимаете? Потому что я этого очень хочу. И вообще я считаю, что сейчас уже жизнь больше посвящена его памяти».



Полная версия беседы — в видеоматериале.