#ТЫСУПЕР!
ЧП
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.03, 18:48
Известинцы рассказали студентам СПбГУ о секрете успеха легендарной газеты. СМИ, Санкт-Петербург, вузы, журналистика, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Известинцы рассказали студентам СПбГУ о секрете успеха легендарной газеты

комментировать

Известинцы рассказали студентам СПбГУ о секрете успеха легендарной газеты

Известинцы рассказали студентам СПбГУ о секрете успеха легендарной газеты

    В Высшей школе журналистики СПбГУ состоялся круглый стол, посвященный 100-летию «Известий».

    Сегодня в Высшей школе журналистики СПбГУ собрались люди, в профессиональной биографии которых газета «Известия» — одна из ключевых строк. Общественно-политическое издание отмечает 100-летний юбилей. Первый номер увидел свет 13 марта 1917-го в Петрограде.

    Бывшие известинцы, которые сейчас занимают руководящие посты в различных СМИ и других организациях, рассказывали преподавателям и студентам журфака о том, как при них менялась неизменно авторитетная газета. Которая, тем не менее, переживала как взлеты тиражей, доходов и влияния, так и непростые времена. К такому периоду собравшиеся отнесли и положение издания в последние годы.

    Сейчас «Известия» издаются как в бумажном, так и в электронном варианте. Пять выпусков в неделю на традиционном носителе — от 12 до 48 полос. Несмотря на снижение доходов от рекламы, розничных продаж и подписки, менеджменту в последние годы удалось сделать газету безубыточной.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru