Известинцы рассказали студентам СПбГУ о секрете успеха легендарной газеты

В Высшей школе журналистики СПбГУ состоялся круглый стол, посвященный
100-летию «Известий».
Сегодня в Высшей школе журналистики СПбГУ собрались люди, в профессиональной биографии которых газета «Известия» — одна из ключевых строк. Общественно-политическое издание отмечает 100-летний юбилей. Первый номер увидел свет 13 марта 1917-го в Петрограде.
Бывшие известинцы, которые сейчас занимают руководящие посты в различных СМИ и других организациях, рассказывали преподавателям и студентам журфака о том, как при них менялась неизменно авторитетная газета. Которая, тем не менее, переживала как взлеты тиражей, доходов и влияния, так и непростые времена. К такому периоду собравшиеся отнесли и положение издания в последние годы.
Сейчас «Известия» издаются как в бумажном, так и в электронном варианте. Пять выпусков в неделю на традиционном носителе — от 12 до 48 полос. Несмотря на снижение доходов от рекламы, розничных продаж и подписки, менеджменту в последние годы удалось сделать газету безубыточной.
Бывшие известинцы, которые сейчас занимают руководящие посты в различных СМИ и других организациях, рассказывали преподавателям и студентам журфака о том, как при них менялась неизменно авторитетная газета. Которая, тем не менее, переживала как взлеты тиражей, доходов и влияния, так и непростые времена. К такому периоду собравшиеся отнесли и положение издания в последние годы.
Сейчас «Известия» издаются как в бумажном, так и в электронном варианте. Пять выпусков в неделю на традиционном носителе — от 12 до 48 полос. Несмотря на снижение доходов от рекламы, розничных продаж и подписки, менеджменту в последние годы удалось сделать газету безубыточной.
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