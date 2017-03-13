Вековой бренд: «Известия» не изменяют принципам

Одно из старейших российских изданий — газета «Известия» — отмечает вековой юбилей. Ее первый номер вышел еще в дни Февральской революции. А в
1920-е тираж газеты был больше, чем у легендарной «Правды».
Эпохи сменяли одна другую, и каждая нашла свое отражение на страницах газеты. В увесистых папках архива — не просто подшивки газет за многие десятилетия, а своего рода летопись огромной страны, полистав которую, можно понять, чем она жила в тот или иной период своей истории.
«Известия» являлись одним из главных рупоров советской власти и эффективным оружием на информационном фронте. Хотя порой коллектив газеты сам нес потери. Шесть редакторов из числа первых были репрессированы.
«Известия» всегда считались эталоном советской, а позже и российской журналистики. Газету называли «кузницей золотых перьев». И благодаря этому «оперенью» во времена Союза ей удалось взлететь на олимп популярности среди читателей, уступая разве что «Правде», и то по идеологическим соображениям.
Сегодня «Известия» по-прежнему составляют конкуренцию многим изданиям. Это уже бренд. Газета занимает лидирующие позиции по цитируемости и имеет одну из самых больших читательских аудиторий не только в России, но и за рубежом.
Арсений Оганесян, главный редактор газеты «Известия»: «Наша ниша определена историей самой газеты как респектабельный общественно-политический формат. Наша газета сегодня — это источник эксклюзивной информации для наших читателей, который, тем не менее, готовит эту информацию по всем канонам качественной журналистики».
Сегодня газета, идя в ногу со временем, выпускается и в электронном виде. Более того — это приоритетное направление и новое лицо издания. Но с изменением формата «Известия» не изменили своим главным принципам, заложенным еще столетие назад: быть компетентной и интересной газетой, ориентированной на мыслящего читателя.
«Известия» являлись одним из главных рупоров советской власти и эффективным оружием на информационном фронте. Хотя порой коллектив газеты сам нес потери. Шесть редакторов из числа первых были репрессированы.
«Известия» всегда считались эталоном советской, а позже и российской журналистики. Газету называли «кузницей золотых перьев». И благодаря этому «оперенью» во времена Союза ей удалось взлететь на олимп популярности среди читателей, уступая разве что «Правде», и то по идеологическим соображениям.
Сегодня «Известия» по-прежнему составляют конкуренцию многим изданиям. Это уже бренд. Газета занимает лидирующие позиции по цитируемости и имеет одну из самых больших читательских аудиторий не только в России, но и за рубежом.
Арсений Оганесян, главный редактор газеты «Известия»: «Наша ниша определена историей самой газеты как респектабельный общественно-политический формат. Наша газета сегодня — это источник эксклюзивной информации для наших читателей, который, тем не менее, готовит эту информацию по всем канонам качественной журналистики».
Сегодня газета, идя в ногу со временем, выпускается и в электронном виде. Более того — это приоритетное направление и новое лицо издания. Но с изменением формата «Известия» не изменили своим главным принципам, заложенным еще столетие назад: быть компетентной и интересной газетой, ориентированной на мыслящего читателя.
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