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  • 13.03, 15:30
Вековой бренд: «Известия» не изменяют принципам. журналистика, СМИ, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Вековой бренд: «Известия» не изменяют принципам

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Вековой бренд: «Известия» не изменяют принципам

Вековой бренд: «Известия» не изменяют принципам

Вековой бренд: «Известия» не изменяют принципам

    Одно из старейших российских изданий — газета «Известия» — отмечает вековой юбилей. Ее первый номер вышел еще в дни Февральской революции. А в 1920-е тираж газеты был больше, чем у легендарной «Правды».

    Эпохи сменяли одна другую, и каждая нашла свое отражение на страницах газеты. В увесистых папках архива — не просто подшивки газет за многие десятилетия, а своего рода летопись огромной страны, полистав которую, можно понять, чем она жила в тот или иной период своей истории.

    «Известия» являлись одним из главных рупоров советской власти и эффективным оружием на информационном фронте. Хотя порой коллектив газеты сам нес потери. Шесть редакторов из числа первых были репрессированы.

    «Известия» всегда считались эталоном советской, а позже и российской журналистики. Газету называли «кузницей золотых перьев». И благодаря этому «оперенью» во времена Союза ей удалось взлететь на олимп популярности среди читателей, уступая разве что «Правде», и то по идеологическим соображениям.

    Сегодня «Известия» по-прежнему составляют конкуренцию многим изданиям. Это уже бренд. Газета занимает лидирующие позиции по цитируемости и имеет одну из самых больших читательских аудиторий не только в России, но и за рубежом.

    Арсений Оганесян, главный редактор газеты «Известия»: «Наша ниша определена историей самой газеты как респектабельный общественно-политический формат. Наша газета сегодня — это источник эксклюзивной информации для наших читателей, который, тем не менее, готовит эту информацию по всем канонам качественной журналистики».

    Сегодня газета, идя в ногу со временем, выпускается и в электронном виде. Более того — это приоритетное направление и новое лицо издания. Но с изменением формата «Известия» не изменили своим главным принципам, заложенным еще столетие назад: быть компетентной и интересной газетой, ориентированной на мыслящего читателя.

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