Путин поручил прокурорам пресекать воровство из госказны

Почти 4000 уголовных дел возбудили в прошлом году по материалам антикоррупционных проверок прокуратуры. Об этом Владимир Путин сегодня заявил на коллегии надзорного ведомства. Президент поручил прокурорам и дальше пресекать воровство из госказны.
Согласно общей статистике Генпрокуратуры за прошлый год, количество преступлений снижается почти по всей стране — в 77 регионах. Но есть и настораживающая тенденция: растет количество преступлений, совершенных рецидивистами, а также в категории «под алкогольным или наркотическим опьянением». Президент же в своем выступлении заострил внимание на двух пунктах — это борьба с коррупцией и защита и социальных прав.
Владимир Путин: «Три четверти нарушений трудовых прав граждан связаны с оплатой труда. В прошлом году при участии органов прокуратуры погашено 28,5 млрд рублей долгов по зарплате. Каждый руководитель, собственник предприятия, пытающийся свалить собственные проблемы на плечи своих работников, должен понимать, что правовые последствия наступят неотвратимо».
Путин заявил, что прокуратура должна усилить контроль за расходованием бюджетных средств. По его словам, «в сфере госзакупок, выполнения оборонзаказа, управления госимуществом и реализации инфраструктурных проектов необходимо и далее укреплять контроль, повышать финансовую дисциплину, не допускать нецелевого использования бюджетных средств, их разбазаривания или прямого расхищения».
Также президент заявил, что российская прокуратура занимает уникальное место в сложившейся в стране структуре власти. При этом он высказался категорически против создания так называемых антикоррупционных комитетов, практику которых начали внедрять некоторые страны, «претендующие на глобальное господство».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Владимира Кобякова.
Владимир Путин: «Три четверти нарушений трудовых прав граждан связаны с оплатой труда. В прошлом году при участии органов прокуратуры погашено 28,5 млрд рублей долгов по зарплате. Каждый руководитель, собственник предприятия, пытающийся свалить собственные проблемы на плечи своих работников, должен понимать, что правовые последствия наступят неотвратимо».
Путин заявил, что прокуратура должна усилить контроль за расходованием бюджетных средств. По его словам, «в сфере госзакупок, выполнения оборонзаказа, управления госимуществом и реализации инфраструктурных проектов необходимо и далее укреплять контроль, повышать финансовую дисциплину, не допускать нецелевого использования бюджетных средств, их разбазаривания или прямого расхищения».
Также президент заявил, что российская прокуратура занимает уникальное место в сложившейся в стране структуре власти. При этом он высказался категорически против создания так называемых антикоррупционных комитетов, практику которых начали внедрять некоторые страны, «претендующие на глобальное господство».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Владимира Кобякова.
Комментарии