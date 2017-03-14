Путин: Россия не позволит создать «антикоррупционные комитеты» для манипуляций в политической борьбе

Президент РФ Владимир Путин подвел итоги года в рамках заседания коллегии Генеральной прокуратуры. Глава государства дал оценку работе органов надзорного ведомства в 2016-м и говорил об основных задачах на текущий год.

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Большое внимание президент уделил противодействию коррупции. В частности, он высказался по поводу создания так называемых антикоррупционных комитетов, практику которых начали внедрять некоторые страны, «претендующие на глобальное господство».



Подобные комитеты Путин назвал параллельными органами власти, «которые чаще всего используются не для того, для чего созданы, а с целью манипуляций во внутриполитической сфере».



Владимир Путин: «Россия, разумеется, никогда не позволит ничего создать у себя, но в некоторых странах такие структуры уже созданы — в восточноевропейских. Но для того, чтобы обеспечить интересы граждан государства, самим нужно быть: а) кристально честными и б) эффективными — в борьбе с коррупцией и в борьбе с нарушениями закона в самом широком смысле этого слова».



Накануне мероприятия сообщалось, что глава государства уделит внимание соблюдению законности при госзакупках и охране окружающей среды с учетом приводящегося в России Года экологии.