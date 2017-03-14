#ТЫСУПЕР!
Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 14.03, 15:46
Путин: Россия не позволит создать «антикоррупционные комитеты» для манипуляций в политической борьбе. госзакупки, коррупция, Путин, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин: Россия не позволит создать «антикоррупционные комитеты» для манипуляций в политической борьбе

3 комментария

Путин: Россия не позволит создать «антикоррупционные комитеты» для манипуляций в политической борьбе

Путин: Россия не позволит создать «антикоррупционные комитеты» для манипуляций в политической борьбе

    Президент РФ Владимир Путин подвел итоги года в рамках заседания коллегии Генеральной прокуратуры. Глава государства дал оценку работе органов надзорного ведомства в 2016-м и говорил об основных задачах на текущий год.

    Большое внимание президент уделил противодействию коррупции. В частности, он высказался по поводу создания так называемых антикоррупционных комитетов, практику которых начали внедрять некоторые страны, «претендующие на глобальное господство».

    Подобные комитеты Путин назвал параллельными органами власти, «которые чаще всего используются не для того, для чего созданы, а с целью манипуляций во внутриполитической сфере».

    Владимир Путин: «Россия, разумеется, никогда не позволит ничего создать у себя, но в некоторых странах такие структуры уже созданы — в восточноевропейских. Но для того, чтобы обеспечить интересы граждан государства, самим нужно быть: а) кристально честными и б) эффективными — в борьбе с коррупцией и в борьбе с нарушениями закона в самом широком смысле этого слова».

    Накануне мероприятия сообщалось, что глава государства уделит внимание соблюдению законности при госзакупках и охране окружающей среды с учетом приводящегося в России Года экологии.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru