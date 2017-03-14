Директор музея Исаакия опроверг информацию о вывозе экспонатов к Пасхе

По его словам, сроки вывоза музейных экспонатов будут определены только после письменного указания властей Петербурга.
Директор музея Исаакиевского собора Николай Буров заявил, что письменного распоряжения властей города о сроках описи и вывоза экспонатов пока не поступало, хотя именно оно «должно быть отправной точкой» в этом вопросе, передает ТАСС.
По слухам, экспонаты могут передать Государственному музею истории Санкт-Петербурга. И этот вариант Буров одобряет.
Николай Буров: «У меня других вариантов нет».
Между тем сообщения СМИ о том, что экспонаты могут вывезти из Исаакия уже к Пасхе, 16 апреля, директор музея опроверг. Он пояснил, что эта процедура, скорее всего, займет несколько месяцев.
Для перевозки потребуется разработать и изготовить соответствующие упаковки. А также придется проводить конкурсные процедуры. В частности, чтобы выбрать перевозчика. А помещения, куда отправятся экспонаты, должны соответствовать установленным критериям, в том числе речь идет о температурном режиме, влажности и освещенности. Буров полагает, что только конкурсные процедуры могут занять около месяца, передает РИА Новости.
По слухам, экспонаты могут передать Государственному музею истории Санкт-Петербурга. И этот вариант Буров одобряет.
Николай Буров: «У меня других вариантов нет».
Между тем сообщения СМИ о том, что экспонаты могут вывезти из Исаакия уже к Пасхе, 16 апреля, директор музея опроверг. Он пояснил, что эта процедура, скорее всего, займет несколько месяцев.
Для перевозки потребуется разработать и изготовить соответствующие упаковки. А также придется проводить конкурсные процедуры. В частности, чтобы выбрать перевозчика. А помещения, куда отправятся экспонаты, должны соответствовать установленным критериям, в том числе речь идет о температурном режиме, влажности и освещенности. Буров полагает, что только конкурсные процедуры могут занять около месяца, передает РИА Новости.
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