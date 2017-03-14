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  • 14.03, 11:13

Власти Петербурга попросили вывезти экспонаты из Исаакия в новое хранилище к Пасхе

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Власти Петербурга попросили вывезти экспонаты из Исаакия в новое хранилище к Пасхе

Власти Петербурга попросили вывезти экспонаты из Исаакия в новое хранилище к Пасхе

Администрация Санкт-Петербурга предлагает директору музея Исаакиевского собора Николаю Бурову перевезти экспонаты уже к Пасхе, 16 апреля.

Об этом сообщили два источника, близкие к Минкультуры, также эту информацию РБК подтвердил федеральный чиновник. По их словам, просьба была озвучена устно. Никаких письменных распоряжений относительно перемещения экспонатов не было.

Речь идет не только о перевозке экспонатов, но и о переоформлении на другой музей. Предположительно, их может принять Государственный музей истории Петербурга, который является крупнейшим в Северной столице.

Источник: «По сути, речь идет об объединении двух музеев — Исаакиевского собора и истории Петербурга. Есть понимание, что надо объединить музеи и как-то ускорить процесс (передачи Исаакия РПЦ — ред.)».


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