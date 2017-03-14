Авиаудар возглавляемой США коалиции убил почти 30 жителей Мосула

В результате авиаудара, нанесенного возглавляемой США коалицией в иракском Мосуле, погибли не менее 29 мирных жителей.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира», жители погибли «при ударе самолетов коалиции по жилым кварталам» на западе города.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в западных СМИ игнорируется тема действий международной коалиции, приведших к многочисленным жертвам и гуманитарной катастрофе в Мосуле.
Мария Захарова: «Трагедия Мосула в мировом информационном пространстве аккуратно обходится стороной. Настолько, насколько этот в принципе технологически возможно, учитывая масштаб бедствия. Еще один страшный пример информационного обмана, устроенного медийным мейнстримом».
страдает от бомбардировок коалиции во главе с США больше, чем от рук террористов. Местные жители утверждают, что авиаудары наносятся хаотично, постепенно превращая город в руины.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в западных СМИ игнорируется тема действий международной коалиции, приведших к многочисленным жертвам и гуманитарной катастрофе в Мосуле.
Мария Захарова: «Трагедия Мосула в мировом информационном пространстве аккуратно обходится стороной. Настолько, насколько этот в принципе технологически возможно, учитывая масштаб бедствия. Еще один страшный пример информационного обмана, устроенного медийным мейнстримом».
Странно, что до сих пор не появился англоязычный твиттер-аккаунт девочки, страдающей в городе Мосул. Что Кристиан Аманпу…Опубликовано Марией Захаровой 13 марта 2017 г.
страдает от бомбардировок коалиции во главе с США больше, чем от рук террористов. Местные жители утверждают, что авиаудары наносятся хаотично, постепенно превращая город в руины.
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