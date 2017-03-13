Коалиция во главе с США превращает Мосул в руины

Гражданское население Мосула страдает от бомбардировок коалиции во главе с США больше, чем от рук террористов ИГИЛ (группировка запрещена в России).
Об этом говорят сами жители города, с которыми общались журналисты телеканала RT. Очевидцы утверждают, что заявления представителей коалиции о максимальной аккуратности в выборе целей не соответствуют действительности.
Местный житель: «Самолеты продолжают стрелять по домам, где до сих пор находятся семьи. Мы просим авиацию коалиции быть избирательнее во время бомбежек. Они стреляют без разбора».
В настоящий момент наступление на боевиков, засевших в западной части Мосула, практически застопорилось. Пытаясь нейтрализовать снайперов противника, коалиция наугад бьет по западным кварталам из минометов, артиллерии и с воздуха.
Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители. Как сообщает с места событий репортер Sky News, в Мосуле не осталось безопасных зон, где можно было бы укрыться от бомбежек, и город постепенно превращается в руины.
Местный житель: «Самолеты продолжают стрелять по домам, где до сих пор находятся семьи. Мы просим авиацию коалиции быть избирательнее во время бомбежек. Они стреляют без разбора».
В настоящий момент наступление на боевиков, засевших в западной части Мосула, практически застопорилось. Пытаясь нейтрализовать снайперов противника, коалиция наугад бьет по западным кварталам из минометов, артиллерии и с воздуха.
Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители. Как сообщает с места событий репортер Sky News, в Мосуле не осталось безопасных зон, где можно было бы укрыться от бомбежек, и город постепенно превращается в руины.
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