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  • 13.03, 21:34
Коалиция во главе с США превращает Мосул в руины. авиация, войны и вооруженные конфликты, Ирак, Исламское государство, США, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Коалиция во главе с США превращает Мосул в руины

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Коалиция во главе с США превращает Мосул в руины

Коалиция во главе с США превращает Мосул в руины

Коалиция во главе с США превращает Мосул в руины

    Гражданское население Мосула страдает от бомбардировок коалиции во главе с США больше, чем от рук террористов ИГИЛ (группировка запрещена в России).

    Об этом говорят сами жители города, с которыми общались журналисты телеканала RT. Очевидцы утверждают, что заявления представителей коалиции о максимальной аккуратности в выборе целей не соответствуют действительности.

    Местный житель: «Самолеты продолжают стрелять по домам, где до сих пор находятся семьи. Мы просим авиацию коалиции быть избирательнее во время бомбежек. Они стреляют без разбора».

    В настоящий момент наступление на боевиков, засевших в западной части Мосула, практически застопорилось. Пытаясь нейтрализовать снайперов противника, коалиция наугад бьет по западным кварталам из минометов, артиллерии и с воздуха.

    Жертвами этих ударов чаще всего становятся мирные жители. Как сообщает с места событий репортер Sky News, в Мосуле не осталось безопасных зон, где можно было бы укрыться от бомбежек, и город постепенно превращается в руины.

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