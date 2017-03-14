Украинская судья-«Джокер» ответила на шутки о своем пугающем макияже

Судья Алла Бандура, ставшая звездой соцсетей после публикации ее снимка с «эффектным» макияжем, рассказала, как отреагировала на волну шуток в свой адрес, а также о том, как было сделано нашумевшее фото.
По словам судьи из Ровенской области, которая работает в небольшом райцентре Млынов, о своей популярности в Сети она узнала от племянницы, пишет украинское издание «Сегодня».
Алла Бандура: «Она позвонила мне и начала плакать в трубку. Спрашивает: „Тетя, тебя не уволят?“»
Судья не сразу поняла, в чем дело. Разобравшись, она успокоила племянницу. Бандура добавила, что она не обижается на остряков из социальных сетей, которые сравнили ее с Джокером из фильма «Темный рыцарь» и злой ведьмой Урсулой из диснеевского мультфильма «Русалочка».
Алла Бандура: «Просто странно, что из-за какого-то неудачного макияжа приходится выслушивать шуточки, но ничего — переживу. Я даже прощаю того человека, который первым распространил фото».
Женщина рассказала о создании того злополучного снимка, из-за которого она стала мишенью для шуток. По ее словам, он был сделан около 10 лет назад для официального издания судебной власти.
Алла Бандура: «Мы рассматривали дело, и тут нам объявили, что пришел фотограф. Я на быструю руку навела макияж. Нужно было возвращаться к работе. Вот так и получилось это фото».
Судья заверила, что обычно она тщательно следит за своей внешностью. А в тот раз просто сильно торопилась.
Алла Бандура: «Как и каждая женщина, люблю быть с прической. Не позволяю себе появиться на улице непричесанной. Стрижка у меня короткая, но от природы пышные волосы. Кроме этого, люблю, чтобы и маникюрчик был».
«Боевой раскрас» Бандуры вызвал волну насмешек в Интернете. Некоторые пользователи соцсетей предлагали пугать ее снимком непослушных детей. А один из них высказал мнение, что судья из Ровенской области — это лицо украинской судебной системы.
Между тем коллеги Бандуры уверяют, что она предана своей работе. В 2005 году на судью было совершено покушение в ее собственной квартире. Преступники, пробравшиеся в дом, нанесли ей 12 ударов ножом. Женщина чудом выжила — один из ударов прошел в миллиметре от сердца.
Алла Бандура: «Она позвонила мне и начала плакать в трубку. Спрашивает: „Тетя, тебя не уволят?“»
Судья не сразу поняла, в чем дело. Разобравшись, она успокоила племянницу. Бандура добавила, что она не обижается на остряков из социальных сетей, которые сравнили ее с Джокером из фильма «Темный рыцарь» и злой ведьмой Урсулой из диснеевского мультфильма «Русалочка».
Алла Бандура: «Просто странно, что из-за какого-то неудачного макияжа приходится выслушивать шуточки, но ничего — переживу. Я даже прощаю того человека, который первым распространил фото».
Женщина рассказала о создании того злополучного снимка, из-за которого она стала мишенью для шуток. По ее словам, он был сделан около 10 лет назад для официального издания судебной власти.
Алла Бандура: «Мы рассматривали дело, и тут нам объявили, что пришел фотограф. Я на быструю руку навела макияж. Нужно было возвращаться к работе. Вот так и получилось это фото».
Судья заверила, что обычно она тщательно следит за своей внешностью. А в тот раз просто сильно торопилась.
Алла Бандура: «Как и каждая женщина, люблю быть с прической. Не позволяю себе появиться на улице непричесанной. Стрижка у меня короткая, но от природы пышные волосы. Кроме этого, люблю, чтобы и маникюрчик был».
«Боевой раскрас» Бандуры вызвал волну насмешек в Интернете. Некоторые пользователи соцсетей предлагали пугать ее снимком непослушных детей. А один из них высказал мнение, что судья из Ровенской области — это лицо украинской судебной системы.
Между тем коллеги Бандуры уверяют, что она предана своей работе. В 2005 году на судью было совершено покушение в ее собственной квартире. Преступники, пробравшиеся в дом, нанесли ей 12 ударов ножом. Женщина чудом выжила — один из ударов прошел в миллиметре от сердца.
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