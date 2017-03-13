Судью-«Джокера» из Ровенской области назвали лицом судебной системы Украины

В соцсетях популярность набирает фотография судьи Аллы Бандуры. Ее необычный макияж и прическа вызвали волну шуток и ироничных предложений.
Судья Алла Бандура, Ровенская область, Украина.— ПапаЛитик (@PapaLitic) 13 марта 2017 г.
Украине срочно нужен новый герой! pic.twitter.com/YtjNAu3j8s
Украинская судья Алла Бандура получила прозвище Джокер из-за своей эффектной внешности pic.twitter.com/5sFJNl5Oyj— Valder (@ValderXXX) 13 марта 2017 г.
Судья Алла Бандура, Ровенская область, Украина.— ☭Хитрый Митрий☭ (@MitryKhitry) 12 марта 2017 г.
А вы думали, таких персонажей мультипликаторы из головы выдумывают? ;) pic.twitter.com/LhNcgBSLhX
Некоторым показалось особенно забавным, что у судьи с «эффектной» внешностью еще и неблагозвучная фамилия.
@RUColonel О госпАди, а зовут эту мадам Алла БАНДУРА!))) ну как так можно?😂— Цыганова Юлия (@undjia) 13 марта 2017 г.
После ряда язвительных замечательных и комментариев пользователи соцсетей выдвинули предложение пугать фотографией судьи непослушных детей. В Сети шутят, что видеть ее — уже достаточное наказание.
@Probubnist Вот чтобы эта Бандура Петрухе Порошенко и его подельникам каждую ночь снилась и желательно в эротических снах.— Роман Анатольевич (@GRA_1970) 13 марта 2017 г.
ЭТО СУДЬЯ ИЗ РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЛА БАНДУРА.— ОБАМЧУК (@UkroBANDERos) 12 марта 2017 г.
НАКАЗАНИЕ ЭТО ВИДЕТЬ ЕЁ! !! pic.twitter.com/WhetlAQaXS
Пока большинство пользователей придумывали сравнения Аллы Бандуры со страшными персонажами, один их них с грустью отметил, что именно так выглядит лицо судебной системы Украины.
Алла Бандура из Ровенской области — отражает «реальное лицо судебной системы Украины»….. https://t.co/6IznhCwfhE— LIMA (@santa_marca) 12 марта 2017 г.
Между тем у судьи нашлись и защитники. Одна из них написала, что Алла Бандура выглядит так необычно, потому что около 10 лет назад она подверглась нападению двух «незаконно осужденных», которые изрезали ей лицо и пытались задушить. Заступница отметила, что декларация судьи подчеркивает ее честность на службе. За Бандурой якобы не числится никакой ценной недвижимости, только квартира в старой пятиэтажке.
Будьте же людьми! Лицо отечественной Фемиды может и не с глянцевых обложек. Но касательно этой судьи — Аллы Бандуры — то…Опубликовано Tetiana Shustrova 12 марта 2017 г.
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