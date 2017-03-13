Судью-«Джокера» из Ровенской области назвали лицом судебной системы Украины

Судья Алла Бандура, Ровенская область, Украина.

Украине срочно нужен новый герой! pic.twitter.com/YtjNAu3j8s — ПапаЛитик (@PapaLitic) 13 марта 2017 г.

Украинская судья Алла Бандура получила прозвище Джокер из-за своей эффектной внешности pic.twitter.com/5sFJNl5Oyj — Valder (@ValderXXX) 13 марта 2017 г.

Судья Алла Бандура, Ровенская область, Украина.

А вы думали, таких персонажей мультипликаторы из головы выдумывают? ;) pic.twitter.com/LhNcgBSLhX — ☭Хитрый Митрий☭ (@MitryKhitry) 12 марта 2017 г.

@RUColonel О госпАди, а зовут эту мадам Алла БАНДУРА!))) ну как так можно?😂 — Цыганова Юлия (@undjia) 13 марта 2017 г.

@Probubnist Вот чтобы эта Бандура Петрухе Порошенко и его подельникам каждую ночь снилась и желательно в эротических снах. — Роман Анатольевич (@GRA_1970) 13 марта 2017 г.

ЭТО СУДЬЯ ИЗ РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЛА БАНДУРА.

НАКАЗАНИЕ ЭТО ВИДЕТЬ ЕЁ! !! pic.twitter.com/WhetlAQaXS — ОБАМЧУК (@UkroBANDERos) 12 марта 2017 г.

Алла Бандура из Ровенской области — отражает «реальное лицо судебной системы Украины»….. https://t.co/6IznhCwfhE — LIMA (@santa_marca) 12 марта 2017 г.

Будьте же людьми! Лицо отечественной Фемиды может и не с глянцевых обложек. Но касательно этой судьи — Аллы Бандуры — то… Опубликовано Tetiana Shustrova 12 марта 2017 г.

Пользователи нашли сходство судьи из Ровенской области сразу с несколькими отрицательными персонажами. Кому-то она напомнила Джокера в исполнении Хита Леджера из фильма «Темный рыцарь». А другие пользователи решили, что она вылитая копия злой подводной ведьмы Урсулы из диснеевского мультфильма «Русалочка».Некоторым показалось особенно забавным, что у судьи с «эффектной» внешностью еще и неблагозвучная фамилия.После ряда язвительных замечательных и комментариев пользователи соцсетей выдвинули предложение пугать фотографией судьи непослушных детей. В Сети шутят, что видеть ее — уже достаточное наказание.Пока большинство пользователей придумывали сравнения Аллы Бандуры со страшными персонажами, один их них с грустью отметил, что именно так выглядит лицо судебной системы Украины.Между тем у судьи нашлись и защитники. Одна из них написала, что Алла Бандура выглядит так необычно, потому что около 10 лет назад она подверглась нападению двух «незаконно осужденных», которые изрезали ей лицо и пытались задушить. Заступница отметила, что декларация судьи подчеркивает ее честность на службе. За Бандурой якобы не числится никакой ценной недвижимости, только квартира в старой пятиэтажке.