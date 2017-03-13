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  • 13.03, 18:32

Судью-«Джокера» из Ровенской области назвали лицом судебной системы Украины

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Судью-«Джокера» из Ровенской области назвали лицом судебной системы Украины

Судью-«Джокера» из Ровенской области назвали лицом судебной системы Украины

Судью-«Джокера» из Ровенской области назвали лицом судебной системы Украины
  • Фото: twitter.com

    • В соцсетях популярность набирает фотография судьи Аллы Бандуры. Ее необычный макияж и прическа вызвали волну шуток и ироничных предложений.

    Пользователи нашли сходство судьи из Ровенской области сразу с несколькими отрицательными персонажами. Кому-то она напомнила Джокера в исполнении Хита Леджера из фильма «Темный рыцарь». А другие пользователи решили, что она вылитая копия злой подводной ведьмы Урсулы из диснеевского мультфильма «Русалочка».









    Некоторым показалось особенно забавным, что у судьи с «эффектной» внешностью еще и неблагозвучная фамилия.



    После ряда язвительных замечательных и комментариев пользователи соцсетей выдвинули предложение пугать фотографией судьи непослушных детей. В Сети шутят, что видеть ее — уже достаточное наказание.






    Пока большинство пользователей придумывали сравнения Аллы Бандуры со страшными персонажами, один их них с грустью отметил, что именно так выглядит лицо судебной системы Украины.




    Между тем у судьи нашлись и защитники. Одна из них написала, что Алла Бандура выглядит так необычно, потому что около 10 лет назад она подверглась нападению двух «незаконно осужденных», которые изрезали ей лицо и пытались задушить. Заступница отметила, что декларация судьи подчеркивает ее честность на службе. За Бандурой якобы не числится никакой ценной недвижимости, только квартира в старой пятиэтажке.

    Будьте же людьми! Лицо отечественной Фемиды может и не с глянцевых обложек. Но касательно этой судьи — Аллы Бандуры — то…

    Опубликовано Tetiana Shustrova 12 марта 2017 г.

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